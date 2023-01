Decizia care i-a schimbat radical viața Ilenei Sterp. Nimeni nu știa asta despre ea: "Familia nu mi-a fost alături, mama a plecat de acasă"

In articol:

În ultimii ani, Ileana Sterp și familia ei au reușit să strângă o comunitate impresionantă de urmăritori în mediul online. Mii de oamenii îi apreciază și le știu povestea, dar sunt unele lucruri pe care tânăra și frații ei nu le-au dezvăluit până acum în mediul online.

Invitată în cadrul emisiunii moderate de Antonia Fudulu , sora lui Culiță a vorbit despre unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei: botezul.

Cum a primit familia Ilenei Sterp vestea că tânăra vrea să fie botezată?

Încă de mici, Ileana Sterp și frații ei obișnuiau să meargă la biserica penticostală pentru a se ruga. În timp, însă, tânăra recunoaște că a dezvoltat o curiozitate aparte și a vrut să afle cât mai multe lucruri despre divinitate. A început să studieze Biblia, iar mai târziu a hotărât să facă botezul, în perioada adolescenței.

Decizia i-a luat prin surprindere pe cei apropiați, dar mai ales pe părinți.

Ileana mărturisește că mama Geta a avut o reacție neașteptată, ba chiar a încercat să îi dea o lecție: "Cred că cel mai fain a fost când eu, personal, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu și cei trei frați ai mei am început să frecventăm biserica penticostală, nu ne-am simțit pur și simplu atrași de biserica ortodoxă și e absolut normal să frecventezi o biserică unde simți pe Dumnezeu. În timp eu am devenit foarte curioasă de tot ce se întâmplă acolo și mi-am dorit foarte mult să cunosc Biblia, să văd de ce, mereu întrebam, și ortodocșii îi mai întreb. Mergând cu vacile am început să studiez Biblia(...). Noi am început toți 4 să mergem la biserică și părinții nu aveau nimic împotriva noastră. Și mă gândeam eu că dacă voi avea de gând să fac botezul, nici așa nu o se să împotrivească.

E, n-o fost chiar așa. Tata pot să zic că nu știu dacă crede în ceva, el e așa, imun la tot ce înseamnă Dumnezeu, nu cred că e un om credincios. Nu am avut niciodată o discuție serioasă să-l întreb, în schimb mi s-a confirmat de multe ori că nu crede, făcea tot felul de glume proaste, nu pot să-l numesc ateu, dar... Mama ne-a dat educația asta, ne vorbea despre Dumnezeu și el dărâma cumva chestiile astea, dar nu m-au afectat în așa fel încât să nu-L mai caut pe Dumnezeu. Atunci când eu am decis să fac botezul, el a fost imun, dar cumva zicea: 'Cum adică faci ce vrei tu?'. În schimb mama, la care nu așteptam sincer, a fost influențată de surori, neamuri, nu știu de ce lumea privește asta ca pe un lucru rău. Majoritatea ortodocșilor, când au auzit că eu vreau să fac botezul, întrebarea asta o primeam foarte des: 'Ai înnebunit?'. Totuși, nu se întâmplă nimic.

Familia nu mi-a fost alături. Singura, sora mea a participat la botez, și ea de departe, încât să nu văd. Botezul a fost la un râu, au fost multe încercări înainte. Mama a plecat de acasă. O soră a ei a zis: 'Trebuie să îi dai o lecție, că nu face ea ce vrea așa, pur și simplu!'. Zilele astea mama nu a dat niciun semn, noi nu știam de ea unde e, mă simțeam foarte vinovată. Era crunt, trecuse ziua botezului, care a fost magică și pot să zic că este cel mai bun lucru pe care eu l-am făcut și nu regret nicio secundă. Dar ziua următoare mă simțeam foarte vinovată pentru că erau atât de multe lucruri acasă pe care mama le făcea și mă simțeam vinovată față de frații mei, ei mă priveau pe mine cumva vinovată. Cred că a doua zi am aflat unde e mama, ne-am dus noi după ea. Eu am fost puțin mai rebelă, la fel cu și botezul, au fost multe împotriviri înainte, dar nu m-a făcut nimeni să dau înapoi.", a povestit Ileana Sterp, în cadrul emisiunii amintite.

Totuși, sora lui Culiță mărturisește că familia ei a trecut destul de repede peste acest moment după ce au avut o discuție serioasă: "De obicei lucrurile în familia noastră se îndreaptă foarte repede. Orice lucru grav sau mai puțin grav se întâmplă, noi trecem foarte repede peste el. Discutăm foarte deschis unii cu alții. Nu mai țin minte exact. Am avut o discuție și i-am explicat ce simt eu și că asta mă face pe mine fericită și că mă împlinește pe mine pe plan spiritual.", a dezvăluit Ileana Sterp, în cadrul aceleiași emisiuni.

