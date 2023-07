”Am mâncat otravă” Dezvăluirile cutremurătoare făcute de Dana Roba, în urmă cu puțin timp! Nu e pentru prima dată când bruneta a fost la un pas de moarte

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite, după ce a fost bătută cu bestialitate de către soțul ei, Daniel Balaciu, pe data de 5 iunie. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan, femeia ajungând în stare gravă la spital, fiind operată de urgență pe creier, suferind o intervenție chirurgicală care a durat mai bine de 9 ore.

Totuși, la acel moment, medicii au fost rezervați privind starea de sănătate a brunetei, specialiștii fiind de părere atunci că Dana nu-și va reveni după chinul la care a fost supusă sau, într-un scenariu mai puțin negativ, aceasta ar fi putut să nu mai aibă o viață normală niciodată.

Cu toate acestea, însă, doar o minune a făcut ca Dana Roba să se pună pe picioare, căci și-a revenit și este pregătită să-și facă dreptate, dar și să fie din ce în ce mai puternică pentru a se recupera complet. După ce a fost externată din spital, tânăra a făcut dezvăluiri despre ”noaptea groazei”, povestind ce-și amintește de atunci, dar nu a ezitat nici să dezvăluie care era, de fapt, situația dintre ea și soțul ei.

Totodată, recent, bruneta a mai făcut o serie de declarații, precizând că bătaia pe care a primit-o de la soțul ei în urmă cu mai bine de o lună nu a fost singura care a adus-o în pragul morții, căci aceasta a mai trecut printr-un episod delicat în copilărie, atunci când a mâncat otravă pentru șobolani.

"Eu când am fost mică, nu știu dacă v-am spus vreodată, am mâncat otravă și nu am murit. Am mâncat otravă pentru șobolani. Șobolanul moare în 2 minute, eu nu am murit nici după 31 de ani, nici după ce am fost măcelărită cu ciocanul.", a povestit Dana Roba, potrivit telenova.ro.

Dana Roba cere demisia pastorului de la Timișoara

Dana Roba tună și fulgeră! Vedeta îi aduce acuzații grave pastorului de la biserica penticostală din Timișoara, unde ea și soțul său obișnuiau să meargă. Atunci când bruneta a decis că vrea să divorțeze, aceasta a mers să stea de vorbă cu pastorul, pe care spune ea, îl considera ca un tată.

Tânăra a ținut să-l anunțe pe acesta de intențiile sale și bărbatul nu ar fi susținut-o în privința acestui aspect, chiar și după ce i-a povestit chinurile la care era supusă în căsnicie. Mai mult, pastorul chiar l-ar fi îndemnat pe Daniel Balaciu să nu accepte divorțul, motiv pentru care Dana Roba cere demisia bărbatului, explicând că o astfel de atitudine nu ar trebui acceptată în cultul penticostal.

"El nu a ținut absolut deloc cu mine și nici nu m-a crezut în momentul în care am fost la el să mă plâng ca la psiholog. Eu l-am considerat un tată spiritual pentru noi, mai ales eu fiind atât de tânăr și bazându-mă pe el, chiar dacă nu obișnuiam eu să mă duc foarte des la dânsul la birou, ca alți tineri. Nu m-am dus pentru că mi-am dorit să am o familie și lumea să nu știe ce trag eu. Am zis că o mamă adevărată trage pentru copiii ei și luptă până la moarte. Când am văzut că nu se mai poate, m-am dus la el în birou și alături de tot comitetul care a fost acolo am spus că mă duc să bag actele de divorț. Am venit să vă spun ca nu cumva să vină Daniel să vă zică că eu sunt o femeie ușoară sau că l-am înșelat cu cineva, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Eu munceam foarte mult, nu mai puteam când ajungeam acasă să fiu înjurată și bătută. Îmi doresc ca acest pastor să fie exclus din Cultul Penticostal, pentru că nu merită un pastor creștin să se comporte atât de urât cu o membră a bisericii. El ar trebui, în primul rând, să fie exclus din cultul penticostal, iar apoi să nu mai fie pastor", a explicat Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba și fostul ei soț, Daniel Balaciu [Sursa foto: Facebook ]