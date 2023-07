"Am urlat de durere" Vestea cumplită primită de Dana Roba, după ultimul control. Medicii au luat o decizie radicală în privința recuperării, când au văzut în ce stare se află

In articol:

Dana Roba trece prin clipe cumplite după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, cu un ciocan. Viața vedetei s-a schimbat radical după acel incident, acum fiind nevoită să umble din spital în spital.

Dana Roba, noi declarații despre starea ei de sănătate

Dana a făcut noi declarații despre starea ei de sănătate și a dezvăluit ce vești a primit de curând de la medici.

Dana Roba a supraviețuit ca prin minune după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate cu un ciocan. Femeia este pe drumul vindecării, însă o așteaptă un proces lung și anevoios. Zilele trecut a fost la un nou control pentru a stabili cu exactitate când urmează să fie operată la mâini și la cap. Medicul i-a dat o veste cumplită Danei, căci nu se poate opera la mâini și va trebui să facă doar fizioterapie. Ieri i-a fost scos și ghipsul, iar momentul a fost unul dureros. Bruneta susține că a urlat de durere.

„Nu sunt prea bine. Am fost la doctor, la control, iar în urma controlului, medicul mi-a zis că nu merge să fac operații la mâini, ci fizioterapie. M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile. Am plâns acolo și am urlat de durere. Este greu, foarte greu, prin ce trec eu acum. Lui Daniel nu îi doresc durerile mele pe care le am eu, acum, la mâini, ci îi doresc să facă închisoare așa cum mă doare pe mine totul. Este o durere ca la o naștere”, a declarat Dana Roba pentru Click!.

Dana Roba și-a pierdut două funcții vitale în urma bătăii

Recent, Dana Roba a povestit că în urma unui control neurochirurgical a primit trista veste că va trebui să trăiască fără gust și miros, pentru că aceste funcții vitale i-au dispărut complet în urma bătăii crunte pe care a primit-o de la tatăl copiilor ei.

„Astăzi am fost la primul control neurochirurgical. Cu bucurie în inimă îi mulțumesc Lui Dumnezeu că după multe resuscitări în timpul operației, și două zile de comă, încă sunt în viață, iar cu părere de rău vă spun că am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții. Momentan nu pot să îmi pun batic pe cap, pentru că mă ustură operațiile, dar când se vor vindeca, îl voi pune iar cu cea mai mare bucurie. Partea stânga a capului îmi este amorțită…Îmi doresc foarte mult să găsesc un medic chirurg ortoped în România și să mă opereze cât de curând, împreuna cu Isus. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că a fost cu mine în cea mai grea încercare a vieții mele. El a luptat pentru mine și mi-a dat viață. M-a întors acasă, în brațele fetițelor mele.”, a fost mesajul postat de Dana Roba, prin intermediul unei postări pe Facebook.