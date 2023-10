„Am mari emoții” Alexandru Ciucu face un pas important, după despărțirea de Alina Sorescu! Decizia la care nimeni nu se aștepta. Urmează să se întâmple în scurt timp. Lucrează intens la colecția asta

In articol:

Alexandru Ciucu este un nume consacrat în aria mondenă din România, fiind unul dintre cei mai apreciați designeri de la noi.

Însă, după divorțul de Alina Sorescu, care este și acum pe rol, Alexandru Ciucu a decis să se cam retragă din lumina reflectoarelor.

Alexandru Ciucu face un pas important, după despărțirea de Alina Sorescu [Sursa foto: Facebook ]

Alex Ciucu se lansează în moda dedicată femeilor

Spune că s-a axat în toată această perioadă pe ceea ce înseamnă cariera sa și dezvoltarea în acest sens. Astfel că, după o vizită la Paris, unde a cunoscut nume noi din industria modei și a dat cu ochii de lucrări interesante, designerul s-a retras în atelierul său de creație, pregătit fiind să scoată pe piață o colecție atipică pentru el.

”Am fost la Paris Fashion Week cum merg aproape în fiecare an. Am văzut foarte multe lucruri interesante. Eu sunt mereu mai interesat la genul asta de evenimente de numele noi, nu de creațiile marilor case de modă. La ele putem vedea pe rețelele de socializare în toată lumea. Am venit de acolo cu energie, cu un vibe bun și cu inspirație”, a spus Alexandru Ciucu, la un post de televiziune.

Concret, dacă până acum Alexandru Ciucu a fost aplaudat pentru munca sa vestimentară dedicată masculilor, acum vrea să dea lovitura și în domeniul vestimentar dedicat doamnelor și domnișoarelor.

Știe că piața din România în acest sens este bine cotată și foarte dezvoltată, tocmai de aceea are mari emoții, muncește pe brânci și spune că speră să nu facă greșeli și să le impresioneze pe cele care vor să îi îmbrace hainele.

Dorindu-și ca pe viitor să aibă același succes cu hainele de damă precum se laudă cu reușitele din domeniul masculin, căci nu puțini sunt bărbații care îi îmbracă creațiile, la fel cum sunt și premiile obținute în acest sens.

”Așa cum am mai spus, pregătesc o colecție de damă. Prima mea colecție de damă și am mari emoții, mai ales că e prima oară și pot fi multe lucruri unde poți da greș. Piața în România este foarte ridicată, mai ales pe zona de damă este bine dezvoltată”, a mai completat designerul vestimentar.