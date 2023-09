Alina Sorescu a vorbit despre Alex Ciucu cu lacrimi în ochi! A povestit abia acum prin ce a trecut în ultimele luni de relație: „Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta. Am plâns”

In articol:

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au hotărât să pună capăt mariajului lor, după ce au petrecut împreună 12 ani, timp în care au devenit și părinții a două fetițe. Divorțul celor doi a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales pentru faptul că, după ce au ales să se separe, aceștia nu s-au putut înțelege cu privire la custodia fiicelor lor și la programul de vizită al acestora, apelând la ajutorul magistraților.

La puțin timp după ce judecătorii au renunțat la programul pe care Alina îl considera haotic, în care fetele petreceau o săptămână în casa tatălui, urmată de o alta, în care stăteau în compania mamei, artista a vorbit public despre perioada grea prin care a trecut. În prezent, Alina Sorescu se declară mult mai liniștită și mulțumită de faptul că fiicele ei nu vor mai trebui să stea tot timpul în stres, însă a mărturisit că procesul cu fostul ei soț încă nu s-a încheiat.

„A fost o perioadă mai grea, dar în momentul de față sunt mai bine, mai liniștită, fetițele sunt mai liniștite, începem școala acum, încercăm să ne intrăm într-un ritm normal. Acum fetele sunt cu un program cât de cât stabil, nu mai e valabil acel program de o săptămână cu o săptămână. Discuțiile sunt acum pe marginea programului, dar nu sunt încă definitive, pentru că procesul va mai dura. Încerc să fiu puternică și să mă ocup cât pot de bine de fete, încerc să fiu încrezătoare că toate lucrurile se vor liniști la un moment dat”, a povestit Alina Sorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alina Sorescu, mărturisiri dureroase despre divorț

Ultimele luni din viața Alinei Sorescu nu au fost deloc frumoase. Abia acum, vedeta și-a făcut curajul să vorbească despre momentele de tristețe prin care a trecut, după ce ea și Alexandru Ciucu au hotărât să divorțeze.

Deși nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată ca Alina Sorescu și tatăl fiicelor ei să ajungă în această situație, cântăreața a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că ea și fostul ei partener nu s-au mai putut înțelege și au fost nevoiți să ajungă în fața judecătorilor , lucru care a întristat-o extrem de tare. De asemenea, Alina Sorescu a recunoscut că a suferit foarte mult din cauza luptei din instanță pe care a dus-o cu fostul ei soț și nici nu vrea să se mai gândească la momentele extrem de dureroase prin care a trecut, alături de fiicele ei.

„Știi cum are Andra melodia. Niciodată să nu spui niciodată, sunt situații de viață prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ceea ce am trecut eu.(...) Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta pentru că nu s-a putut amiabil.(...) Aș vrea să mă gândesc la viitor și la ce urmează să se întâmple, nu mai vreau să privesc în urmă. Tot ce a fost a fost, tristețea nu are rost.(...) Da, normal că am plâns... Pentru fetițe în mod special, nu-i ușor”, a mai declarat Alina Sorescu.

În plus, vedeta a mărturisit că cele mai afectate de separare au fost chiar fiicele ei și ale lui Alexandru Ciucu. Micuțele au trecut printr-o schimbare drastică în momentul în care mama și tatăl lor s-au despărțit, din cauza faptului că, în ultimul timp, au stat exclusiv în compania mamei lor, lucru care nu a mai fost posibil, după ce Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns în instanță, iar judecătorii au hotărât ca fetele să stea câte o săptămână în casa fiecăruia dintre părinții lor, decizie pe care artista s-a luptat luni bune să o schimbe, până când a și reușit.

„Tatăl fetițelor era oricum plecat la Paris de mult timp în momentul în care noi ne-am separat. Ele erau învățate cu mine ca prezență permanentă și marcantă în viața lor. Schimbarea a venit pentru ele în momentul în care s-a dat acest program de o săptămână cu o săptămână. Acum a fost schimbarea, în ultimele 6 luni”, a mai spus artista în emisiunea lui Măruță.