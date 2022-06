”Am o fantezie ascunsă pe care o mărturisesc aici” Codin Maticiuc, declarație neașteptată din intimitate. A spus-o chiar el, în direct la TV

Codin Maticiuc [Sursa foto: Captură TV] 13:04, Jun 3, 2022 Autor: Maria Georgiana

In articol:

Codin Maticiuc era cunoscut, în urmă cu mulți ani, ca fiind un ”crai de Dorobanți”, însă lucrurile s-au schimbat între timp, acesta devenind una dintre cele mai apreciate figuri publice din showbiz-ul monden, asta pentru actele de caritate pe care le face în ultima perioadă.

Mai mult decât atât, acesta este cunoscut și ca o persoană extrem de sinceră, care nu se dă înlături niciodată din a spune lucrurilor pe nume sau să-și spună părerea despre orice și oricine, de fiecare dată când are ocazia, chiar și atunci când dezvăluirea este legată de viața sa personală.

Așa s-a întâmplat și recent, căci în cadrul unei emisiuni TV, în direct, Codin Maticiuc a dat totul din casă și a vorbit despre ”fantezia ascunsă” pe care o are.

Care este plăcerea ”fantezia ascunsă” a lui Codin Maticiuc

Deși face fapte bune și multă lume îl apreciază pentru activitatea sa, mulți îl laudă, iar alte persoane îl critică, motiv pentru care vedetei îi place să întoarcă răul și să le răspundă cârcotașilor cu aceeași monedă.

Gestul făcut de Maticiuc, după ce l-a filmat pe Mihai Bendeac în ipostaze indecente! Nu s-a putut abține: ”Prea târziu”

Citeste si: De ce e bine sa pui ulei in chiuveta inainte sa pleci in concediu: trucul care te scapa de o problema des intalnita- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Chiar Maticiuc a povestit o întâmplare care s-a petrecut cu ceva timp în urmă.

Un bărbat a făcut o filmare în care l-a jignit timp de 15 minute, apoi cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale unui proiect, moment în care Codin nu a mai stat pe gânduri și l-a concediat pe respectivul bărbat ce a vorbit urât despre el.

” Am o fantezie ascunsă pe care o mărturisesc aici. Am așa, câteodată, pe câte unul care mă înjură, efectiv mă înjură. Unu care înjură, am câte o fantezie să îi fac un rău în offline. Ar trebui să înțelegeți că există și răul din offline. Răul însemnând orice. De exemplu, există un băiat care a făcut un filmuleț în care m-a înjurat pe mine un sfert de oră fără să se repete. L-am prins la o filmare ”, a spus Codin Maticiuc, pentru un post TV.

Codin Maticiuc este tatăl unei fetițe, Smaranda

Codin Maticiuc este tăticul mândru al unei fetițe, Smaranda pe numele său, care recent a împlinit vârsta de trei ani.

Citeste si: Codin Maticiuc a aflat primul despre scandalul din familia Anamariei Prodan! Ce i-a mărturisit impresara în urmă cu doi ani și de ce: „Zic acum direct. El știe”

Fericit nevoie mare, în ziua aniversării fiicei lui, actorul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, făcându-i o urare ca la carte micuței.

”Astăzi este ziua fiicei mele, Smaranda, împlinește trei ani. Mergem la ziua ei, prima pe care i-o fac mai mare. Acum trei ani s-a născut ea. Dragostea și vulnerabilitatea mea cea mai mare. Știam că o s-o iubesc. Știam asta de acum mulți ani, de când exista în gânduri fără formă. Ce n-am putut să-mi imaginez este cât de îndrăgostit o să fiu de Smaranda”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram.