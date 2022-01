Codin Maticiuc a aflat primul despre scandalul din familia Anamariei Prodan! Ce i-a mărturisit impresara în urmă cu doi ani și de ce: „Zic acum direct. El știe”

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp țin primele pagini ale tablodilor de când în spațiul public s-a aflat că urmează să divorțeze. Totul a izbucnit în urmă cu câteva luni, la scurt timp de la momentul în care cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața lui Dumnezeu, cu ocazia împlinirii a 15 ani de la căsătorie.

Doar că, de fapt, problemele din căsnicia celor doi datează de mai mult timp.

Sexy-impresara a dezvăluit că primul pe care l-a sunat să-i povestească a fost Codin Maticiuc, care este unul dintre prietenii ei apropiați și cu care se știe de foarte mulți ani. Conform declarațiilor ei, lucrurile dintre ea și antrenorul de fotbal au început să scârțâie în urmă cu circa doi ani de zile. Anamaria Prodan susține că în tot acest timp a încercat să-și „salveze” partenerul de viață.

„Probabil că asta va fi ultima emisiune. E deja mult prea mult. Eu nu am de ce să mă justific în fața nimănui. Eu am făcut asta pentru că am o relație aparte cu voi. Am o relație aparte cu Codin, el știe despre începuturile acestei povești, de cât timp? Se fac doi ani.

Am luat-o inițial ca pe o greșeală, am încercat să îl salvez și am vorbit cu toată lumea din oraș și am rămas șocată de ce mi-au zis toți. Zic acum direct. L-am întrebat pe Codin: <<Codine, tu știi tot ce mișcă în orașul ăsta de când ești copil>>. Noi fiind copii de bani gata, am avut acces în absolut toate cercurile”, a dezvăluit Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

Anamaria Prodan: „ Eu în viața mea am bătut, am lovit multă lume”

Toată lumea a înlemnit atunci când au văzut imaginile în care sexy-impresara îi aplică o palmă zdravănă celui care la acea vreme era antrenorul Astrei, Dan Alexa. Vedeta spune că tipul acesta de gesturi sunt ceva obișnuit pentr ea, iar atunci când ceva nu-i convine sare la bătaie. Singurul cu care Anamaria Prodan spune că nu a avut astfel de scandaluri violente este Laurențiu Reghecampf.

„Dacă îmi zici de Dan Alexa mă dau cu capul de masă. Băi, îl iubesc pe Alexa. Îl iubesc pe Dan Alexa, cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu. Voi știți cum a apărut nebunia asta? Hai că îți spun eu direct.

Anamaria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbați și atunci acest gen de hateri care nu au cum să ajungă la degetul meu mic, zic doar atât: ești c***ă. Eu sunt o fire vulcanică. Eu și între prietenii mei, dacă ceva nu îmi convine, eu sar la bătaie.

Așa am fost dintotdeauna. Dacă îți explic și știu că nu bat câmpii și tu tot te încăpățânezi și nu înțelegi, îți dau un pumn sau o palmă. Depinde cum te prind. Eu în viața mea am bătut, am lovit multă lume, nu Dan Alexa. Singurul pe care nu l-am lovit a fost bărbatul meu. Eu cu Reghecampf niciodată nu am avut scandaluri cu bătăi”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

