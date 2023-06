"Am o veste proastă" Anunțul făcut de Smiley, la scurt timp după ce el și Gina Pistol s-au întors din luna de miere. Ce li s-a întâmplat în drum spre casă

In articol:

Smiley și Gina Pistol au petrecut câteva zile departe de tot și s-au bucurat din plin de luna de miere, în Franța. Și-au făcut amintiri și nu au ezitat să împărtășească și cu cei care îi urmăresc câteva momente din vacanță.

Smiley și Gina Pistol au avut parte de o lună de miere spectaculoasă

Nu au mai reușit, însă, să filmeze drumul spre casă, și asta pentru că, spune artistul, au fost prea triști că escapada în doi a luat sfârșit prea repede.

Smiley și Gina Pistol au petrecut o întreagă aventură în luna de miere iar la finalul acesteia, când deja erau întorși în România, cântărețul a recunoscut că și-ar mai fi dorit ca vacanța să se prelungească. Deși cât timp au fost plecați și-au ținut fanii la curent și au publicat jurnale zilnice de călătorie, cei doi au omis să le povestească celor care îi urmăresc cum a decurs drumul spre casă, căci, spune artistul, erau prea triști că relaxarea a luat sfârșit. Nu a fost singurul lucru care l-a "supărat" pe soțul Ginei Pistol. Smiley a mai plecat din Franța și cu un alt regret.

Citește și: Smiley și Gina Pistol, gest emoționant la întoarcerea în România! Imaginea i-a surprins pe fani

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: În această seară, de la ora 20:00, în “Prețul fericirii”, la Kanal D, Cagatay nu renunță la Yildiz- kanald.ro

Citeste si: Trei frați, cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, executați cu o armă de vânătoare. Criminalul e chiar tatăl lor- stirileprotv.ro

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu 'une omelette du fromage' (n. red. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete", a spus artistul pe contul personal de Instagram.

Smiley și Gina Pistol, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Ce cadouri i-au adus Smiley și Gina Pistol fiicei lor din Franța

Pe 15 iunie, Smiley și Gina Pistol s-au întors din luna de miere. După mai bine de o săptămână petrecută în sudul Franței, cei doi s-au întors pe meleaguri românești. În scurta vacanță, aceștia au plecat fără fiica lor, Josephine, care a rămas acasă în grija bunicilor și a bonei. Totuși, chiar dacă au petrecut clipe de vis împreună, Smiley și Gina Pistol s-au gândit constant la fiica lor, așa că de-abia așteptau să o strângă în brațe. Smiley și Gina Pistol s-au întors cu cadouri pentru fiica lor. Smiley a publicat o imagine la Insta Story, în care apar Gina Pistol și Josephine, iar micuța este fascinată de caruselul din lemn pe care l-a primit.

Citeste si: „Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița.” Daniela Crudu a povestit ce i s-a întâmplat înainte să nască. Bruneta a vorbit pentru prima oară despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan. Nu mă recunosc”. Lili Sandu, în depresie după ce a devenit mamă! Vedeta și-a înecat amarul în alcool- radioimpuls.ro

„Home (n.r. acasă)”, a scris Smiley în partea de jos a imaginii.

Citește și: „Nu am putut” Ce spune acum Luis Gabriel despre nunta lui Smiley și a Ginei Pistol? Artistul a dezvăluit și ce sume câștigă la evenimentele la care este chemat