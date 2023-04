„Am pățit-o” Oanei Roman i-a fost ridicată mașina, chiar din parcare! Cât a scos din buzunar vedeta ca să o recupereze

In articol:

Toată lumea știe că Oana Roman este o femeie foarte atentă și responsabilă în toate aspectele vieții sale, însă se pare că de această dată planetele nu s-au aliniat chiar în favoarea ei. După ce a fost prezentă la un eveniment, de acolo de unde le-a arătat fanilor săi ce a văzut interesant, și-a dorit să plece acasă, însă mașina a fost de negăsit.

Iată cum s-a putut întâmpla acest lucru!

Chiar dacă nu se afla într-o situație chiar fericită, Oana Roman le-a povestit fanilor săi, cu zâmbetul pe buze, că mașina i-a fost ridicată din cauza faptului că a parcat, fără să-și dea seama, neregulamentar, fiind nevoită să ia taxiul pentru a și-o putea lua înapoi, dar și să plătească suma de 1000 de lei pentru neatenție.

„Am plecat de la târg și ce credeți? Mi-au ridicat mașina. Pe ploaia asta a trebuit să vin eu să-mi ridic mașina. Asta! Aveți grijă unde parcați! Eu sincer nu mi-am dat seama că nu am parcat bine. Aia e! M-a costat 500 de lei plus amenda, superb. Diseară ies și beau, mă duc fără mașină, ca să nu îmi mai ridice mașina a doua oară în aceeași zi. Cam asta e! Am pățit-o”, a spus Oana Roman pe InstaStories.

Oana Roman, imagine de colecție cu tatăl ei

Familia este foarte importantă pentru Oana Roman și, chiar dacă și-ar dori ca cele mai importante persoane din viața sa să-i fie alături la bine și la greu, a știut să accepte de fiecare dată cu demnitate deciziei celor din jurul ei.

Ori de câte ori are ocazia, vedeta scote din cufărul cu amintiri imagini emoționante cu părinții ei, realizate acum mulți ani. De această dată, fiica lui Petre Roma și-a emoționat admiratorii din mediul online după ce a postat o imagine în care se afla alături de tatăl său, realizată pe vremea în care ea avea numai 20 de ani.