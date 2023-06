„Am plecat” Bilețelul pe care Mara Bănică l-a găsit în casă. A izbucnit în lacrimi când a citit mesajul de pe el. A făcut totul public

In articol:

Mara Bănică este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, jurnalista este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărătșește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că Mara Bănică a găsit în casă un bilețel lăsat de fiul ei, Dima, ajuns deja la vârsta adolescenței. Băiatul a anunțat-o pe mama lui că pleacă afară, iar cu această ocazie, Mara Bănică a făcut o serie de dezvăluiri, precizând că a păstrat toate bilețelele de la fiul ei, asta pentru că așa a făcut și tatăl ei.

„Am o cutie alba cumparata. Strang acolo toate biletelele de la Dima. Le pun, pur si simplu, unul peste celalalt, in devalmasie. Nu le am recitit niciodata. Nu stiu de ce le pastrez, asa cum si tata le a strans pe ale mele.. Le am gasit dupa ce s a dus, intr o mapa tip armonica, de culoare maro. Le am descifrat greu, nu din pricina scrisului ilizibil, ci din a lacrimilor..”, a scris Mara Bănică, în dreptul imaginii cu bilețelul lăsat de fiul ei, Dina, pe care scrie ”Am plecat afară”

Își dorește sau nu Mara Bănică să devină mamă pentru a treia oară

Mara Bănică este mămica mândră a 2 copii, adolescentul Dima și mezina familia, Donca.

Ei bine, întrebată despre al treilea copil, jurnalista nu s-a dat înlături în niciun fel să facă dezvăluiri despre acest subiect și spune că și-a pus această problemă și chiar s-a gândit la un viitor moștenitor, însă este de părere că în prezent vârsta nu mai este de partea sa, având în vedere că se apropie de 50 de ani și își dorește să fie alături de ambii copii.

"E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e. Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa.", a declarat Mara Bănică.