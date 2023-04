„Am plecat de acasă” Anunțul făcut de Andrei, soțul lui Emily Burghelea, după ce a spus că ar vrea să se mute! Internauții au fost primii care au aflat

In articol:

Atât Emily Burghelea, cât și soțul ei, Andrei, sunt foarte activi pe rețelele de socializare, iar cei doi parteneri își țin fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, împărtășind cu urmăritorii din mediul online atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că, nu de mult, tânărul le-a spus urmăritorilor că centrala din locuința lor s-a defectat, motiv pentru care nu mai au apă caldă și căldură. Dacă până acum blondina era cea care voia să facă mereu schimbări și să se mute la interval scurt de timp, acum chiar el a ajuns să-și dorească acest lucru, din cauza problemei cu care se confruntă în apartament.

Ei bine, însă, la scurt timp după asta, Andrei le-a spus internauților că a plecat de acasă împreună cu familia lui, în vizită, și chiar se bucură de acest lucru, căci au avut parte condiții de care în prezent nu beneficiază în locuința familiei, asta până când problema cu centrala se va rezolva.

„E frumos în vizită, apă caldă, căldură, cartofi prăjiți, parcă nu îmi pare așa rău că am plecat de acasă.” , a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.

Emily Burghelea a apelat la un leac băbesc, doar pentru a-și putea alăpta copilul în continuare

În cadrul unui interviu, Emily Burghelea le-a dezvăluit fanilor că a apelat la un leac băbesc pentru a stimula lactația, doar pentru a-și putea alăpta fiul în continuare. Mai precis, tânăra mămică a început să bea bere și susține că ”trucul” chiar funcționează.

“Să știi că m-am îngrășat. Când am născut, eram slabă moartă. Acum m-am îngrășat de la bere. Mi-au zis niște mămici că berea ajută lactația. Am început să beau bere. Nu îmi plăcea deloc, dar am început să beau o bere, apoi pe a doua și a treia. De la a patra încolo începe să îți placă, asta este marea problemă. Este problematică situația pentru că burta de bere nu este un mit. Acesta este secretul, ca să alăptezi și ca să faci lapte, trebuie să bei bere. Este un leac băbesc, iar mie îmi plac la nebunie leacurile băbești. Andrei râde de mine când mă aude cu aceste lucruri, cu șosete cu oțet și alte lucruri, dar am și eu nebuniile mele”, a spus Emily Burghelea, conform Ego.ro.

Emily Burghelea, Andrei și fiul lor, Damian [Sursa foto: Instagram]