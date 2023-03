„Am pornit în viață părăsit de tată” Cabral face dezvăluiri uluitoare! Sacrificiile pe care le-a făcut, înainte de celebritate: „Am cărat moloz pe șantier. Am fost paznic de noapte”

In articol:

Cabral se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. În prezent, acesta este cunoscut de o țară întreagă și mulți îl invidiază pe bărbat pentru viața pe care o are, fiind împlinit pe toate planurile, cu o carieră de succes

în televiziune și o familie frumoasă, însă până a ajunge aici, prezentatorul TV a parcurs un drum anevoios, de care puțini dintre fanii acestuia știu.

Nu de mult, însă, Cabral și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa și despre parcursul său, înainte de celebritate. Prezentatorul TV a explicat că a avut o mulțime de meserii, deloc ușoare, doar pentru a-și depăși condiția.

Un alt lucru pe care puțini dintre fanii vedetei îl știau este că, soțul Andreei Ibacka nu a avut parte de o prezență masculină în viața sa, asta pentru că tatăl lui nu a fost alături de el încă de la primele săptămâni de viață, mama prezentatorului fiind cea care s-a ocupat exclusiv de creșterea acestuia.

„ Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine. Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.(...) Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de nu poți' și nici de n-ai cum'. De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine. Dacă îți vine să te oprești, să te pui în cur și să plângi… fă-o. Și-apoi caută în tine puterea de a te ridica, pune un picior în fața celuilalt… și mergi. Ai încredere că poți. Cei care au reușit n-au avut siguranța că o vor face. Nu le-a dat nimeni asigurări. Și nici plase de siguranță. Dar au avut încredere că pot. Găsește-ți încrederea în tine. Și hai. Că poți”, a scris Cabral pe blogul său.

Sfatul pe care Cabral îl are pentru toți tinerii

De asemenea, tot pe blogul său, acolo unde Cabral păstrează legătura cu fanii lui din mediul online, acesta a mai spus că are un sfat pentru toți tinerii, mai precis să aibă încredere în ei și să nu se lase descurajați de părerile celor din jur.

„ Dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere. Ai încredere în tine, trăiește fiind convins că poți face orice. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza. La școală ne învață ce nu putem. La liceu ne arată ce nu avem voie. La facultate, printre altele, ne explică limitele peste care nu putem trece. Societatea, așa cum este ea structurată, ne pune la locul nostru', ne apasă pe umeri până ne pune în genunchi… și din genunchi ne împinge pe burtă, târâș.Diverși șterși si onorabile diverse mi-au explicat la nesfârșit ce nu puteam să fac. Ce nu puteam fi. Ce nu era posibil vreodată să reușesc. Am zâmbit. Constant, am zâmbit. Și am avut încredere.”, a mai scris Cabral, pe blogul său.

