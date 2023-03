„S-a stins asfixiat” Cabral a pierdut în mod subit una dintre cele mai dragi persoane din viața lui. Momentul emoționant trăit acum de prezentator

Cabral este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune de la noi, umorul, naturalețea și simplitatea aducându-i un mare plus de imagine de-a lungul timpului.

Este mai mereu cu zâmbetul pe buze și gata să amuze pe oricine îi iese în cale, dar, ca orice om, și prezentatorul are povești triste ținute bine ascunse în suflet.

Despre una dintre ele a vorbit acum în mediul online, acolo unde și-a pus sufletul pe tavă în fața fanilor, cărora le-a împărtășit un moment ce l-a marcat pe viață.

Aflându-se la un festival, fiind un om al petrecerilor, Cabral s-a întors în timp și și-a amintit cum, în tinerețe, lua toate cluburile la rând, bea și se distra de toți banii, iar stilul ăsta de viață i-a scos în cale un om de milioane.

Bogdan este barmanul pe care Cabral și-l va aminti toată viața, fiind omul alături de care a trăit cele mai nebune petreceri și care i-a arătat ce înseamnă bunătatea absolută.

Din păcate, însă, prietenia lor pe acest pământ a ajuns prea repede la final, barmanul stingându-se din viață în urma unui tragic eveniment.

”Nu am fost sărac, dar am fost deseori înghesuit financiar. Mai ales atunci când eram mai tânăr. Atunci voiam să duc si rata la mașină și pe-aia de la casă, să-mi iau și hanorac de la O'neil și G-Shock. Și-atunci ieșeam și în oraș... și shoturile nu-s chiar ieftine. În perioada aia, printre alți câțiva barmani incredibil de mișto, l-am cunoscut și pe Codiță. Pe Bogdan Costiniu. Un băiat realmente extraordinar, calin, cald, pozitiv permanent și un party-animal dintre cei mai mișto. Ne-am împrietenit. Apoi, după ani, într-o noapte rece, Bogdan s-a stins asfixiat de o nenorocită de sobă. Au trecut anii. Am mai povestit de Codiță. Pentru că nu l-am uitat, nu-i genul de om pe care să vrei sau să poți să-l uiți”, a scris Cabral, pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, pentru că destăinuirile lui au fost însoțite și de o poză în care ține în mână o băutură, Cabral și-a continuat povestea, devenind totul din ce în ce mai emoționant.

Aflat lângă bar, prezentatorul spune că din neant s-a trezit cu un tânăr barman lângă el care i-au oferit o băutură, spunându-i și câteva vorbe care l-au lăsat perplex.

După ce a înțeles ce se întâmplă, de fapt, Cabral a luat paharul, a imortalizat momentul și recunoaște că a avut nevoie de câteva clipe ca să se adune.

Și asta pentru că cel care i-a oferit o băutură a făcut-o în numele barmanului decedat și al prietenei care i-a legat.

Tânărul știa că Bogdan și Cabral și-au făcut multe amintiri împreună și a ținut să marcheze momentul așa cum i-ar fi plăcut celui care nu mai este printre noi.

Tot cu gândul la el și împins de plăcerile pe care le avea Bogdan, așa și-a continuat și Cabral seara, însă, emoționat și plin de dor și de durere.

”Aseară. Aseară eram la festival. Dansam. Și de "neunde" mă trezesc cu un băiat care-mi pune în mână un pahar. Ăsta din poză. Mi-l pune în brațe și-mi zice ceva. Mi se pare că nu aud bine. Îl mai întreb o dată. Îmi răspunde. Iar cred că nu are cum. Îi zic:

- Ce-i cu băutura asta, fratele meu? Se uită la mine cu o sclipire ciudată în ochi și-mi spune:

- Din partea lui Codiță. Sunt barman și știu că ați fost prieteni. Sigur i-ar fi plăcut să fie aici. Si sigur ți-ar fi făcut ceva bun de băut.

M-am oprit puțin. M-am pus să șed. Am stat. I-am spus un "Mulțumesc!" cu ochii împăienjeniți. Am băut cu el. Și-apoi m-am ridicat să mă întorc la party. Așa ar fi vrut și el. În plex am luat-o”, a mai adăugat soțul Andreei Ibacka.

Cabral a pierdut în mod subit una dintre cea mai dragă persoană din viața lui [Sursa foto: Facebook]