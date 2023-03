Mesajul care l-a lăsat mut pe Cabral. Ce i-a scris fiica lui, Inoke. Nu se aștepta la una ca asta: "A fost o chestie foarte ciudată"

In articol:

Cabral a trăit un moment emoționant de curând, când a primit un mesaj de la fiica lui cea mare. Inoke l-a luat prin surprindere pe tatăl ei și a reușit chiar să-l lase fără cuvinte.

Cabral, uimit de mesajul pe care fiica lui i l-a trimis: "A fost o chestie așa, ciudată"

Chiar dacă după despărțirea de Luana Ibacka și-a refăcut viața și a reușit să-și întemeieze o altă familie, Cabral nu a uitat să-și îndeplinească responsabilitățile părintești și față de prima lui fiică. Prezentatorul TV ține legătura cu Inoke și o sprijină în tot ceea ce face, chiar dacă tânăra este acum independentă.

De curând, Cabral a povestit despre o întâmplare recentă cu fiica lui, care l-a luat prin surprindere și l-a făcut să se emoționeze puternic: "Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudată, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: Măi, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani. Ok, las-o așa, și după aia îmi scrie: Nu-mi mai trimite, doar am salariu.", a povestit Cabral, pentru protv.ro.

Cabral și fiica lui, Inoke

Cabral se pregătește să revină pe micile ecrane

După o pauză binemeritată, în care și-a petrecut timpul alături de familie și de cei dragi, Cabral a decis să revină în televiziune. Soțul Andreei Ibacka se întoarce pe micile ecrane începând cu 6 martie, în cadrul emisiunii pe care o modera și înainte: "Iată că după o pauză de câteva luni ne întoarcem, la aceeași oră. Ne-a prins bine pauza, revenim cu mai multă energie, cu familii și mai simpatice, cu întrebări… și mai nebune. Dar nu numai. Când am intrat în pauză, ne-a luat prin surprindere faptul că cei de-acasă au făcut un frumos tărăboi.

Nu ne așteptam la așa manifestare de dragoste, la atâtea complimente și solicitări de a reveni pe sticlă. Ne onorează și ne responsabilizează enorm cele scrise de oameni în perioada asta și, mai presus de toate, ne fac să revenim la 18:00 cu sentimentul că munca noastră este apreciată. Sper să fie bine, suntem gata să aflăm cu toții, cu zâmbetul pe buze, ce spun românii.", a declarat Cabral pentru un post TV.

Cabral [Sursa foto: Instagram]