"Am renăscut" Viața Alinei Sorescu a luat o întorsătură radicală, după divorțul de Alexandru Ciucu. Nu-și mai încape în piele de fericire: "Sunt recunoscătoare"

Alina Sorescu se află de zeci de ani în lumina reflectoarelor, dar a preferat mereu să fie o fire discretă. Doar că situația s-a schimbat radical atunci când ea și Alexandru Ciucu și-au anunțat divorțul.

De o perioadă lungă de vreme cei doi se luptă prin tribunale pentru custodia celor două fete pe care le au împreună, timp în care fiecare a pornit pe un alt drum, fiind deschiși cu fanii lor.

Viața Alinei Sorescu a luat o întorsătură radicală, după divorțul de Alexandru Ciucu [Sursa foto: Facebook ]

Alina Sorescu, reușită mare în carieră

Iar drumul pe care și l-a ales artista pare presărat numai cu lucruri mărețe. Fapt ce o face pe vedetă să declare sus și tare că simte că a renăscut, cel puțin pe plan profesional.

Căci la acest aspect, după divorț, lucrurile îi merg strună cântăreței, o dovadă în acest sens fiind faptul că urmează să bifeze cea mai mare realizare din carieră.

La sfârșitul lunii viitoare, Alina Sorescu spune că va urca pe scena Sălii Palatului alături de nimeni altul decât Al Bano, lucru care o onorează și despre care spune că va vorbi toată viața sa, fiind un moment impresionant pentru o artista ca ea.

„Am renăscut profesional și sunt foarte recunoscătoare că am multe proiecte. După acest spectacol de la Ateneu, voi avea o invitație specială care mi-a fost adresată la un concert aniversar simfonic, al celebrului Al Bano, care, pe 27 mai, va veni la Sala Palatului, serbează 80 de ani de viață, și va fi sărbătorit și în România, pentru că e foarte iubit și de publicul român. Sunt onorată să fiu invitată de el în acest concert. De altfel, relația noastră de susținere reciprocă a început înaintea spectacolului pe care l-am avut în decembrie la Ateneul Român. Iată că acum, când vine în România, m-a invitat și voi cânta în italiană, alături de el și de orchestră, cântece din repertoriul său. E o mare onoare să cânți alături de asemenea nume grandios și abia aștept, pentru că va fi un eveniment foarte important. E un eveniment cu care o să mă mândresc toată viața”, a spus Alina Sorescu, conform Unica.

Și nu doar solo dă lovitură după lovitură, ci și cu gașca de copii pe care îi antrenează în a deveni mici vedete.

Astfel, deși pare că are o viață profesională care-i ocupă tot timpul, vedeta spune că reușește să păstreze un echilibru între familie și profesie.

”Și am multe proiecte, mă împart între viața mea personală, între fetițe, între cursurile mele cu picii și aceste evenimente importante care se întâmplă din când în când pe scenă. Voi avea și cu picii un spectacol, de Ziua Copilului, în iunie, la Arenele Romane”, a adăugat artista.

Cu astfel de reușite, deși traversează o perioadă grea pe plan personal, Alina Sorescu simte că acum este cel mai prielnic moment al vieții sale.

Și asta pentru că multele proiecte pe care le are în plan profesional îi dau putere să lupte în viața de zi cu zi cu problemele cotidiene și prin tribunal, pentru a-și lua fetele doar acasă la ea.

Trăgând linie, cu rele, cu bune, Alina Sorescu se declară mândră de ceea ce este și face și spune că dacă nu ar fi acum artistă, viața toată, probabil, i s-ar ruina, căci scena a salvat-o și o salvează mereu.

„Sunt într-un moment prielnic, în care încerc să fac cât mai multe lucruri profesionale care să mă încarce și să îmi dea forță și în viața mea personală. Eu activă sunt de când mă știu, de mic copil, toată lumea mă știe de la 4 ani de când am început să cânt și, dacă stau să mă gândesc, anul ăsta se împlinesc 33 de ani de atunci. E un număr frumos de ani, o experiență uriașă pe care o am la vârsta mea și sunt foarte fericită că am reușit să acumulez atâtea. Forță am avut dintotdeauna, și putere, și imaginație, și susținere. Poate au fost perioade în care am dat întâietate altor aspecte care au ținut de familie, am născut și crescut două fetițe, dar acum, da, simt că pot să renasc și simt că pot să îmi iau puterea de a trece peste momentele mai puțin plăcute din viața mea personală din viața profesională. Simt că mă salvează scena” a mai spus Alina Sorescu.