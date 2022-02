"Am renunțat prea ușor!" Florin și Brigitte Pastramă au luat o decizie radicală. Ce s-a întâmplat cu relația lor?

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au recunoscut că de când au devenit soț și sotie relația lor nu a fost numai lapte și miere. Cu toate acestea, cei doi au reușit să treacă împreună peste toate greutățile pe care le-au întâmpinat și să își consolideze mariajul.

Recunoscători pentru faptul că au depășit anumite situații dificile din viața lor, bruneta și partenerul ei au decis să ia calea credinței

Brigitte Pastramă: "Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la familie"

Brigitte Pastramă a recunoscut că de-a lungul vieții a avut parte de multe experiențe care au ajutat-o să-și dea seama de adevărata valoare a lucrurilor.

Florin și Brigitte Pastramă [Sursa foto: Captură tv]

Bruneta a dezvăluit că a învățat să se apropie mai mult de divinitate și să fie recunoscătoare pentru familia pe care o are, chiar dacă a trecut, la un moment dat, prin clipe extrem de dificile:

, a declarat Brigitte Pastramă, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Florin Pastramă [Sursa foto: Captură tv]

Florin Pastramă, despre soția lui: "Prin ea am ajuns la pocăință"

Nu numai Brigitte a luat calea credinței în ultima perioadă. Florin Pastramă a declarat că soția sa a avut o influență pozitivă asupra vieții lui din acest punct de vedere, căci a luat decizia de a se boteza în

cultul penticostal:

"Brigitte: Cu Florin mă înțeleg foarte bine, el mă susține, ne susținem reciproc, nu mai suntem așa vulcanici. Noi ne-am ancorat foarte mult în rugăciune. Ne trezim, ne bem cafeaua, citim Biblia, cinci pagini, ne rugăm. Vrem să facem bine, să ajutăm persoane care au probleme, am terminat o lucrare dintr-asta și ne simțim foarte bine după ce terminăm o lucrare.

Florin Pastramă: Vreau să vă mărturisesc ce am pe suflet: că acea Brigitte pe care o vedeți aici, acasă e total diferită. Nu credeam că o să ajung să mă pocăiesc, vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin ea am ajuns la pocăință. S-a botezat și mama mea, jumătate din familia mea e pocăită. Dumnezeu m-a schimbat într-un an. Dacă ea nu avea vocea, nu eram omul de astăzi. Am primit Duhul Sfânt, sunt botezat penticostal.", au mărturisit cei doi soți, în cadrul emisiunii amintite.