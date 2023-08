„Am să apelez la voi să mă ajutați” Oana Roman, jefuită de persoanele în care a avut încredere! Vedeta a dezvăluit cine sunt făptașii

In articol:

Oana Roman a ținut să lămurească un anumit aspect foarte important, care a fost deschis recent, și care i-a adus foarte multe acuzații false, venite din partea răutăcioșilor. Sinceră și asumată, ca de fiecare dată, vedeta a adus explicațiile necesare legate încheierea colaborării cu firma de curățenie care îi venea acasă periodic pentru a-i face curățenie.

Se pare că haterii s-au grăbit să tragă concluzii pripite, care s-au dovedit a fi cu totul eronate față de ceea ce s-a întâmplat în realitate. Iată despre ce este vorba!

Cu numai o seară în urmă, Oana Roman a menționat că nu mai colaborează cu firma de curățenie cu care obișnuia, iar din acel moment spiritele s-au încins în mediul online. Vedeta a primit zeci de mesaje în care a fost întrebată despre motivul care a dus la această decizie, iar alte internaute s-au grăbit să trimită mesaje firmei respective, sugerând că, după ce i-au făcut curățenie pe gratis, Oana Roman acum i-a „aruncat la gunoi”. Contrariată de inventivitatea haterițelor sale, Oana Roman a făcut lumină în acest caz, menționând și motivul real pentru care a încetat colaborarea cu firma de curățenie.

Oana Roman, adevărul despre scandalul în care a fost implicată fără voia sa

Pe de o parte, Oana Roman a menționat că, de multă vreme, întreaga sa activitate din mediul online ca influencer se desfășoară pe bază de contract și pe bani, nefiind nimic gratis. Pe de altă parte, a ținut să specifice faptul că reprezentanții firmei de curățenie au sunat-o personal în urmă cu circa două săptămâni că își întrerup activitatea, pentru că le este foarte greu să găsească angajați corecți, muncitori și care nu fură.

Cu această ocazie, fiica lui Petre Roman a dezvăluit că inclusiv ea s-a găsit în situația în care să constate că îi lipsesc bunuri din casă, însă, în situația în care nu dispune de camere de supraveghere, nu poate demonstra cine și în ce codiții a sustras bunurile.

„Aseară am vorbit despre faptul că nu mai am firmă la curățenie și am spus că o să vă povestesc ce s-a întâmplat și din acel moment am început să primesc zeci de mesaje cu întrebarea ce s-a întâmplat. În același timp, s-au activat și haterii, niște nebune, bolnave psihic, care s-au apucat să trimită mesaje celor de la firma de curățenie spunându-le «Uitați ce face Oana după ce i-ați făcut curățenie pe gratis, cum dă în voi». Ei bine, eroare totală. Eu nu fac nimic pe gratis și nici pe barter, ci doar pe bani și nu vreau să fac rău nimănui, pentru că situația stă altfel. Vreau să lămuresc pentru haterițele mele drăguțe și minunate și deștepte că eu nu fac nimic pe barter, nimic. Totul la mine este cu contract și totul este contra cost, ca să ne lămurim odată pentru totdeauna. Mai fac postări fără să fiu plătită pentru prieteni sau pentru produse pe care le iubesc sau pe care le descopăr și îmi plac foarte tare și fac o dată un story, dar contractele pe termen lung se fac doar contra cost, asta ca să vă liniștiți și să nu vă mai agitați și să nu mai scrieți mesaje gen i-ați făcut moca. Este pe bani la mine, pentru că am ajuns în punctul în care nu mai fac nimic doar pe barter, asta ca să vă liniștesc un pic.

În ceea ce privește firma de curățenie, acum cred spre două săptămâni, pur și simplu m-au anunțat că și-au încheiat activitatea și că au închis firma pentru că nu reușesc să găsească personal, pentru că personalul pe care îl găsesc în România, din păcate, nu își face treaba cum trebuie și, din păcate, fură, lucru care mi s-a întâmplat și mie, doar că, neavând camere să arate practic și fizic cine a luat ce, nu pot să fac mare lucru, dar am să apelez la voi ca să mă ajutați să recuperez niște chestii, dar firma și-a închis activitatea, pur și simplu, deci nu le fac rău. Ei și-au dat seama că nu au cum și au închis.”, a spus Oana Roman în mediul online.

