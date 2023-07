"Din păcate" Cât de mult a avansat boala Mioarei Roman. Catinca Roman a dezvăluit cum se simte mama ei. Familia face tot posibilul ca aceasta să aibă parte de cele mai bune îngrijiri

In articol:

Starea de sănătate a Mioarei Roman a fost motiv de îngrijorare pentru mulți români, mai ales după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, care persistă chiar și în prezent, aceasta fiind și cauza pentru care a ajuns în nenumărate rânduri pe mâinile medicilor.

Până acum, despre acest subiect a vorbit mai mult fiica sa cea mică, Oana Roman, care i-a ținut pe toți la curent privind starea de sănătate a mamei sale.

De curând, însă, chiar și Catinca Roman a făcut o serie de declarații despre starea celei ce i-a dat viață, explicând că în aceste momente Mioara Roman este staționară, iar din nefericire, boala de care suferă duce la anumite comorbidități, care într-o oarecare măsură sunt și normale, având în vedere vârsta femeii.

Cu toate acestea, însă, Oana și Catinca pot fi liniștite dintr-un anumit punct de vedere, mai precis că Mioara Roman este îngrijită foarte bine, fiind internată într-un centru special, asta pentru că fetele ei au dorit ca cea care le-a dat viață să aibă parte de cele mai bune condiții, dar și de cel mai bun tratament.

„Mama este staționară. Din păcate, boala de care suferă duce la anumite comorbidități. Pe de altă parte, are și o vârstă, deci aceste comorbidități există și sunt firești. Acum, important este să fie cât mai bine îngrijită și să aibă o calitate a vieții cât mai crescută. Am căutat ceva. (n.r. un loc potrivit pentru Mioara Roman) Din fericire, cunoaștem mulți oameni, deci am adunat sfaturi din mai multe părți, am fost și am văzut mai multe locuri. Însă, problema rămâne tot la sistem. Marea majoritate a oamenilor nu au acces din punct de vedere financiar la un azil unde oamenii sunt bine îngrijiți. Există și la noi! Problema este că statul nu oferă această asistență socială, care ar trebui să fie oferită, ținând cont de faptul că mulți dintre cei în vârstă sunt cei care au ținut țara pe picioare. Eu cred că merită să aibă o bătrânețe liniștită și fericită!”, a declarat Catinca Roman, pentru Ego.ro.

Catinca Roman nu s-a speriat deloc, atunci când a auzit de cazul ”Azilelor groazei”

Întrebată dacă a avut motive de îngrijorare atunci când a auzit de cazul ”Azilelor groazei” din România, Catinca Roman a explicat că nu a avut niciun fel de emoție din acest punct de vedere, pentru că cunoaște exact condițiile centrului unde mama sa este internată.

Mai mult, aceasta a mai explicat că Mioara Roman a fost internată într-un alt centru în urmă cu ceva vreme, însă ea și Oana nu au decis mutarea mamei lor din cauza îngrijirilor pe care femeia le primea, ci doar strict din punct de vedere al faptului că avea nevoie de un alt tratament.

„Nu, nu m-a speriat, îi cunosc pe cei de acolo. Mama înainte a mai fost într-un azil unde a fost la fel de bine îngrijită. Am mutat-o din alte rațiuni, din rațiuni legate de fizioterapia pe care trebuie să o facă. Însă, sunt oameni foarte OK, care se ocupă și au acest gen de business. Este chiar foarte bine.”, a mai spus Catinca Roman, pentru aceeași sursă.

