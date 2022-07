„Am stat 4 ore și am băut 30 de litri de apă”. Povestea hazlie a unui star al fotbalului brazilian care a făcut totul ca să treacă testul antidoping

In articol:

Hulk, pe numele său adevărat Givanildo Vieira de Sousa, a povestit într-un interviu acordat celor de la Globo Esporte, că în înfrângerea suferită de Atletico Miniero miercuri, în fața lui Falmengo, în Cupa Braziliei, a pierdut atât de multă apă, încât a trebuit să bea 30 de litri de apă pentru a

Hulk: „Am început meciul cu 97 kg și l-am terminat cu 91 kg.”

putea să treacă prin testul antidoping de după meci.

Fostul jucător al lui Porto s-a întors în țara sa natală în ianuarie 2021, iar Atletico Mineiro este primul său club brazilian din 2006 încoace, când a plecat să joace în Japonia. Pentru cel poreclit după supereroul de benzi desenate verde și plin de mușchi Atletico trebuie să ia măsuri de precauție, ca să se asigure că atacantul în vârstă de 35 de ani rămâne hidratat pe toată perioada partidelor. Meciul cu Flamengo, însă, a fost fără precedent pentru clubul brazilian.

„De când am ajuns la Atletico, acesta a fost meciul în care am fost cel mai deshidratat. Am pierdut 6 kg. Controlul antidoping a fost obositor. Eram obosit. Am început meciul cu 97 kg și l-am terminat cu 91 kg. Am stat 4 ore acolo și am băut 30 de litri de apă, dar a fost dificil să urinez. A funcționat”, a declarat Hulk pentru Globo Esporte.

Hulk a ratat autocarul echipei și s-a întors cu avionul privat

Testul antidoping i-a luat atât de mult timp lui Hulk, încât nu a putut să-și însoțească echipa pe drumul dinspre Rio de Janeiro către Belo Horizonte. Mai mulți martori au spus că atacantul a părăsit stadionul în jurul orei 03:50 și că a trebuit să zboare acasă cu un avion privat, pe cont propriu.

Chiar dacă efortul depus de Hulk pe teren a fost intens, rezultatul n-a fost cel dorit. Atletico Mineiro a pierdut cu 0-2 pe Maracana în fața lui Flamengo. Cu scorul întors, după 2-1 pentru trupa lui Hulk în tur, Atletico a părăsit Cupa Braziliei, dar rămâne în cărți pentru Copa Libertadores. Sezonul acesta, Hulk a marcat 23 de goluri în 30 de meciuri pentru Atletico.