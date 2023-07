"Are o nebunie fanatică" Mesajul halucinant pe care Daniel Balaciu i l-a trimis Danei Roba, din spatele gratiilor! Bărbatul cere să se împace cu soția lui, după ce a băgat-o în spital și a fost la un pas să o omoare

In articol:

Dana Roba încă se recuperează după ce soțul ei a bătut-o fără milă și a adus-o la un pas moarte. Vedeta este desfigurată și are cicatrici pe tot corpul. Se pare că Daniel Balaciu caută să se împace cu femeia pe care a traumatizat-o.

Daniel Balaciu vrea să se împace cu Dana Roba

Ce mesaje primește Dana Roba de la soțul ei?

Dana Roba a povestit că soțul ei caută să se împace cu ea și îi trimite destul de des mesaje prin intermediul rudelor sale. Bărbatul se află momentan la închisoare și nu a dat ochii cu soția lui după ce aceasta a fost externată din spital. Se pare că Daniel Balaciu susține că ar fi putut oricând să o omoare pe mama copiilor lui, însă nu a vrut. Dana Roba este indignată și revoltată de mesajele pe care cumnatul ei i le transmite de la închisoare.

„El încă are speranțe că mă împac cu el. Este nebun omul! Are o nebunie fanatică. Îi spune fratelui său că el chiar vrea să se împace cu mine. I-a spus: `Vreau să mă împac cu Dana. Eu dacă voiam să o omor, chiar o omoram, dar nu am vrut.`Asta mi-a transmis și fratele lui că nu ar fi vrut să mă omoare. Înainte cu cinci zile de bătaie s-a dus la secția de poliție și le-a spus polițiștilor să mă convingă să nu divorțez. , spune indignată Dana Roba pentru FANATIK.

Dana Roba susține că soțul ei apelează la o strategie

Acum câteva zile, Dana Roba povestea că își dorește să obțină custodia totală a fetițelor pe care le are cu Daniel Balaciu pentru că nu vrea ca ele să stea în preajma unui individ atât de periculos.

Vedeta crede că cererea de împacare a lui Daniel este chiar bizară și este o strategie pentru a primi o pedeapsă mai ușoară și chiar custodia fetelor.

„Dacă este o strategie să se împace cu mine să nu piardă custodia fetițelor nu îi va merge. M-a informat avocatul că dacă ar fi să-l iert, ceea ce nu se va întâmpla, el va trebui să plătească oricum. Părțile se pot împăca, dar agresorul plătește fapta. Eu am depus actele de divorț pentru liniștea copiilor mei. Copiii mei s-au săturat să audă cum el mă înjură și mă blesteamă”, a mai spus aceasta.