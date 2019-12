Amalia, tânăra colegă a lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil, și-a luat adio de la telespectatorii emisiunii de dimineață.

Bruneta Amalia și-a dat demisia din televiziune și va lucra ca stewardesă.

Amalia horoscopista, ultima zi alături de Răzvan și Dani: "Profesional face un pas uriaș" - Bruneta și-a luat adio cu lacrimi în ochi

“Este ultima zi a Amaliei alături de noi, pentru că profesional, ea face un pas uriaș. Mâine-poimâine s-ar putea să îi mulțumiți din avionul în care sunteți. Nu zic mai mult. Îi mulțumim pentru câțiva ani!”, a spus Răzvan Simion.

“Vă reamintesc că pe Amalia am găsit-o cântăreață fiind. A venit absolut în joacă să dea o probă de muncă aici. Dar chiar a fost în joacă. Bine, avea și un aspect corespunzătpor fizic. Acum, de când e mămică, arată mult mai bine, că de aia am păstrat-o. Noi o știm de la 15-16 ani, de când venea cu chitara aia mare în platou și de atunci lucrurile s-au dezvoltat. Uite că am făcut copii, botezuri, am trecut prin bune, prin rele”, a mai declarat Răzvan.

Amalia de la Neatza a fost foarte emoționată în ultima ei zi pe micul ecran din postura de colegă a celor doi prezentatori de la matinal.

“Și eu vă mulțumesc frumos că ați fost lângă mine atâta timp și m-ați văzut în toate momentele mele. Plus că și pe Luca l-ați văzut crescând. Astăzi face cinci ani. L-ai ținut în brațe la botez. Am stat aproape șase ani, o să-mi fie dor de voi! M-ați făcut să plâng!”, a spus și Amalia, cu lacrimi în ochi.