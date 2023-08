„Amândoi am fost de acord” Ce schimbări au avut loc în viața Danei Rogoz și a soțului său, Radu Dragomir?! Actrița a luat o decizie importantă: „Voiam să merg cu capul înainte”

In articol:

Dana Rogoz și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă, iar acum se numără printre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. În tot acest timp a reușit să-și construiască un renume în domeniul actoriei și implicit, o carieră de succes.

Cu toate acestea, nu doar pe plan profesional a bifat reușită după reușită, ci și pe plan personal. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de regizorul, Radu Dragomir. Cei doi se bucură de o familie minunată, având împreună doi copii, Vlad și Lia.

Recent, în cariera Danei Rogoz au avut loc câteva schimbări majore, după ce a decis să-și dezvolte și calitățile de scenarist și regizor. Mai mult decât atât, și-a dorit ca soțul său să nu o ajute, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai buni regizori din țara noastră.

Dana Rogoz, în postura de regizor și scenarist

Dana Rogoz și-a făcut debutul în actorie încă de pe vremea când era doar un copil, iar de atunci a muncit foarte mult pentru cariera sa. Numele său a apărut în numeroase producții cinematografice de succes atât din țară, cât și din afara granițelor, dar și pe scena marilor teatre.

Chiar dacă mulți ar fi spus că a demonstrat tot ce avea de demonstrat, se pare că Dana Rogoz a vrut să exploreze și alte domenii, astfel încât a regizat un scurtmetraj care s-a bucurat de un real succes, ceea ce nu poate poate fi decât un motiv de mândrie pentru vedetă

Ba mai mult decât atât, îndrăgita actriță are planuri mari pentru viitor, mai ales că, spune ea, a primit deja oferte și din partea unor festivaluri internaționale.

„A avut premiera națională. A fost foarte bine primit. M-am bucurat enorm. A fost o încercare și nici nu știu cum să zic. În primul rând inițial nici nu m-am văzut în postura de regizor. Am scris doar scenariul, apoi, pas cu pas, am luat lucrurile și am zis că trebuie să fac asta. Nu am avut o țintă legată de festivaluri, dar sigur că sper să nu rămână pe un link doar pentru prieteni. Lucrurile chiar se întâmplă. Am primit vești și de la festivaluri internaționale. Nu pot încă să anunț, dar urmează să se întâmple și asta.”, a mărturisit Dana Rogoz pentru Ego.ro.

De ce nu și-a dorit să primească ajutor din partea soțului său?

În ciuda faptului că inițial Dana Rogoz scrisese doar scenariul pentru scurtmetrajul său, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o să meargă mai departe și pe partea de regie, ceea ce mai târziu s-a dovedit a fi o decizie extrem de bună. Mai mult, pe platourile de filmare nu și-a făcut apariția și soțul său, însă se pare că actrița a oferit tot ceea ce are mai bun pentru ca totul să iasă perfect. Totodată, Dana Rogoz a mărturisit că încrederea și ajutorul, chiar și de la distanță, oferit de partenerul său de viață au contat enorm pentru ea.

„Radu a fost cel care m-a încurajat în primul rând să fac asta. Cel mai mult. În sensul în care eu scrisesm scenariul că poate l-ar regiza el și el mi-a zis că este scenariul meu, este viziunea mea, el dacă îl ia la el o să arate altfel și să duc până la capăt povestea asta cum mi-am imaginat-o. Apoi pe platou amândoi am fost de acord ca el să nu fie, deși era producător și se ocupa de foarte multe chestii organizatorice, dar strict în lucrul cu actorii să nu fie prezent.

Mai ales că parte din echipa tehnică era cea de la ”MO” și cumva având deja o relație se putea întâmpla să mai fie încă un reper pe set și asta ar fi complicat cumva lucrurile(...)

Voiam să merg cu capul înainte. Și el avea sufiecientă încredere în mine încât să zică să mă duc pe ce simt eu. A contat mult, mult, încrederea lui chiar și de la distanță cumva”, a mai adăugat Dana Rogoz pentru sursa menționată anterior.