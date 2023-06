Mesajul care a făcut-o pe Dana Rogoz să dezvăluie cel mai dureros moment din copilărie! O fană i-a deblocat o amintire și abia a putut să vorbească despre asta: „M-am blocat. Mi s-a oprit respirația”

In articol:

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. Vedeta a apărut pe micile ecrane, încă de când avea doar trei ani, sub denumirea de „Abramburica”. De atunci și până acum, artista și-a creat o carieră de succes în industria cinematografică, apărând în numeroase producții naționale și internaționale.

Datorită carismei și talentului său actoricesc, vedeta a adunat de partea sa o mulțime de fani, iar în mediul online se bucură de o comunitate numeroasă.

Cu toate acestea, Dana Rogoz a mărturisit că celebritatea i-a adus și momente mai puțin fericite, iar recent și-a amintit de un episod tragic din copilăria sa, atunci când a fost agresată pe stradă.

Dana Rogoz a fost victima bullying-ului în copilărie [Sursa foto: Facebook]

Dana Rogoz a fost agresată pe stradă în copilărie

Actrița, în vârstă de 37 de ani, se poate lăuda cu un parcurs profesional demn de invidiat. A apărut în luminile reflectoarelor de la o vârstă fragedă, construindu-și un renume în teatru și film.

Totuși, faptul că a devenit o persoană celebră a venit la pachet cu foarte multe beneficii și amintiri frumoase, dar a cunoscut și partea întunecată a faimei. Mai precis, pe vremea când era doar un copil, a fost bătută în plină stradă de către o femeie. Ce este cu atât mai revoltător, este faptul că agresoarea a lăsat și un mesaj pe rețelele sale de socializare, în care se „lăuda” cu fapta sa.

„A înnebunit asta cu perfectul ei… doamne… mi-aduc aminte că în urmă cu ani când venea la (nr. o televiziune)… am bătut-o pe stradă… pur și simplu vorbea îngâmfat… noi de vârsta ei, eu și o prietenă am intrat în vorbă cu ea. Sincer o admiram, nah, erau alte vremuri. Ea înfumurată a zis ceva în sictir, era o proaspătă vedetă ea cică. Apoi i-am tras un scuipat plus o palmă, rușine să te porți urât în sictir cu oamenii care te plac”,

a scris agresoarea pe Instragram, potrivit viva.ro

Artista a reacționat în mediul online

Dana Rogoz a scris o postare emoționantă pe blogul său, în care și-a amintit despre traumele din copilărie. Se pare că artista a fost victima bullying-ului, însă nu a avut niciodată curajul să riposteze și să vorbească despre acest subiect sensibil. De-a lungul timpului, a îndurat numeroase umilințe, fiind scuipată și agresată, pe vremea când era doar un copil.

Citește și: Nu se pune nimeni cu Dana Rogoz când îi e foame! Actrița a lăsat manierele acasă și a înfulecat pe săturate sub ochii tuturor| EXCLUSIV

„T o cmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respirația. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil în momentul respectiv. (…) Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de mulți alți copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima bullying-ului. Și alți colegi de școală erau agresați, doar că din alte motive. (…) Mă scuipau chiar înainte de a se închide ușile de la troleul aglomerat și rămâneam să mă șterg pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9 – 10 ani.(...)”, a scris Dana Rogoz, pe blogul său.

Mai mult decât atât, vedeta a vrut să îi transmită un mesaj agresoarei din copilărie. Îndrăgita artistă nu s-ar fi așteptat ca, la mulți ani distanță, persoana respectivă să se laude pe rețelele de socializare cu asemenea fapte. Dana Rogoz a atenționat-o pe femeie cu privire la faptul că încurajează un astfel de comportament agresiv, fiind furioasă din cauza acestui episod trist din copilăria sa. În final, vedeta a ținut să îi transmită că, deși a ajuns la vârsta maturității, agresoarea nu a înțeles nimic din această viață.

„Și tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastră, doamnă. Rușine că anii au trecut și că ați ramas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educație pe care ați primit-o când erați copil, dar nu pot să vă scuz pentru adultul care ați devenit. Pare că sunteți la rândul dumneavoastră mamă. Cum ați reactiona când copilul ar veni acasă bătut și scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristețe, ca încurajați genul acesta de comportament. Îmi imaginez că ați fi fericită știind că v-a moștenit și cătradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum.Sunteți mândră de ce mi-ați facut împreunăcu prietena dvs. încât aveți curajul să vă lăudați pe contul meu? Să vă fie rușine. Nu ați inteles nimic din viața asta” , a mai scris artista, pe blog.