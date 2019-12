Un mesaj tulburător a fost postat, zilele trecute, pe o rețea de socializare. O femeia care s-a recomandat ”o avocată din Italia” i-a transmis lui Gheorghe Dincă să le dea procurorilor întreaga rețea din care face parte, altfel familia lui va avea de suferit.

Textul este scris într-o română stricată, amestecată cu cuvinte în italiană și cel mai probabil este o farsă. Una care a ajuns prea departe.

Femeia susține că ”oamenii ei” le-au găsit-o pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Ea spune că are legături cu mafia italiană și că are multă putere în Italia.

De la scenarii mafioți la live de Facebook

”Fata asta, aseară a fost găsită de oamenii mei din Italia, la p... Vreau să vă spun că dau de gol rețeaua din România. Știe foarte bine familia Dincă că fata e la mine – Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu (?!). Sunt o avocată care am zis că mă țin de cuvânt și am intrat în războiul ăsta și voi face eu lumină față de oamenii care fac parola (vorbă, trad. italiană n.r.) la televizor sau fac pe bani a două fete (?!).

Ce tot dracu’ vorbiți la televizor în fiecare zi și vă dați ca femeile vedete, voi nu știți foarte bine cu cine aveți de a face. Procurorii din România sunt cu frică în c... că eu am zis că le dovedesc dovezi clare (sic) că familia lui Dincă este complice. Aseară am vorbit cu familia lui Dincă și am spus clar dacă nu o să facă ce vreau eu (urmează un fragment în care persoana respectivă amenința explicit cu moartea familia Dincă și pe care nu-l vom reda n.r.)

(...) dacă o să facă ce zic eu, domnul Dincă, familia lui o să fie bine și nu o să pățească nici un rău.

Așa a tras alți complici după el, o să facă ce zic eu, știe bine Dincă că eu am putere mare în Italia, în Bari sau Roma sau prin alte părți din Italia, eu conduc mafia pe rețele, sunt șefa lor și voi face lumină în cazul ăsta ca să spun ceva lui familia Dincă, știu foarte bine că sunt și ei”.

Ulterior, omul ascuns în spatele contului a anunțat că dacă va primi 2000 de cereri în prietenie va face un live cu fetele dispărute. După acest lucru, contul respectiv a fost eliminat.