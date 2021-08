Ami, dezvăluiri surprinzătoare despre cea mai mare greșeală din viața ei: "Mi-a controlat o parte din viață"

In articol:

Ami este o fire puternică și ambițioasă, care a cunoscut succesul prin multă muncă. Artista a fost nevoită să facă numeroase sacrificii pentru cariera ei, însă unul dintre ele a costat-o enorm, căci a ajuns să îi controleze o parte din viață.

Citeste si: Cum arată mama lui AMI de la Te cunosc de undeva! Este superbă și poate fi ușor confundată ca fiind sora ei mai mare

Ami, despre greșeala care i-a controlat o parte din viață

Celebra cântăreață a recunoscut că a greșit de multe ori, însă are un singur regret în privința deciziilor pe care le-a luat.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Solista a povestit că a trăit multă vreme după cum i-au dictat alții și a ales să se pună pe locul doi, pentru a-i face fericiți pe cei din jur, uitând astfel de propriile dorințe: "Una dintre cele mai mari greșeli care mi-a controlat o parte din viață a fost că am trăit după scenariul altora, decât în propria mea poveste. M-am ignorat pentru a nu da greș, pentru a nu fi criticată sau judecată, am făcut mai mult ce mi-au dictat alții și ce a trebuit, nu ceea ce simțeam. De atunci am învățat că fericirea mea nu depinde de oameni sau lucruri, că eu sunt singura responsabilă de ceea ce trăiesc și de felul în care mă simt, iar libertatea e cel mai frumos cadou pe care mi l-am putut face." , a declarat Ami, într-un interviu acordat Ciao.ro.

Ami[Sursa foto: Instagram]

"Îmi găsesc liniștea în familie și oameni dragi"

Chiar dacă deseori Ami traversează perioade grele și este copleșită de unele situații, artista spune că mereu reușește să își revină atunci când merge acasă, căci este singurul loc unde își poate găsi de fiecare dată liniștea: "În primul rând, îmi găsesc liniștea în familie și oameni dragi. Acasă e locul unde mereu găsesc o vorbă bună și pot uita de griji, e locul ce mă relaxează și mă încarcă cel mai mult.", a mai adăugat vedeta.

Citeste si: Ami, complexată de înălțime: „Nu mi-a fost deloc ușor. Îmi spuneau că trebuie să fii înalt că să reușești”

Totuși, cântăreața a mărturisit că are și momente când își dorește să fie singură, iar atunci alege să se refugieze în muzică, compunând sau fredonând versuri care se potrivesc stării ei de spirit: "Toate gândurile mi le adun în versurile pe care le cânt. Acolo e fata obișnuită, care iubește, simte, visează, plânge, zâmbește, minte. Acolo face ce vrea ea și acolo se simte cel mai bine. E simplă, sinceră și inocentă. Și tot așa mă simt și la mama acasă.", a declarat Ami, în același interviu.