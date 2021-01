Amna, prima apariție după Survivor România 2021! Ce nu s-a văzut la tv: „Au venit salvamarii!”

In articol:

Amna a fost prima care a părăsit competiția Survivor România 2021. Cântăreața s-a întors în România și a vorbit despre experiența din Republica Dominicană. Artista nu regretă că a fost elminată și a dat primele declarații de la întoarcerea în țară. Invitată în platoul Teo Show, Amna a făcut dezvăluiri neașteptate.

Ea a ăntâmpinat anumite probleme pe traseu deoarece nu știa să înoate. Fosta concurentă a povestit o șcenă care nu s-a văzut la tv! În primul episod, două fete din echipa Faimoșilor au fost la un pas să se înece și a fost nevoie de intervenția salvamarilor.

„Apa era de doi metri, avea vârtejuri, iar două colege erau să se înece. Au venit salvamarii. De asta nu am sărit, poate fi periculos. Nu te apuci să mori acolo. Mi-a fost frică! Eu am calculat cam cât de periculos e. Se vede altfel acolo. Nici noi nu ne-am dat seama că o să fie așa”, a dezvăluit Amna.

Amna a dezvăluit căa luat doar patru ore de înot înainte de a pleca în Republica Dominicană .„A fost super ciudat pentru că ne-am hotărât cu plecarea asta cu patru zile înainte de Crăciun. Am luat fix patru ore de înot”,a mai povestit cântăreața.

Amna și Lucian, în platoul Teo Show [Sursa foto: Captură YouTube]

Amna, adevăratul motiv pentru care a părăsit Survivor România!

Amna a dezvăluit că ar

fi părăsit oricum competiția Survivor România deoarece medicii erau îngrijorați cu starea sa de sănătate.

„Mâinile mele nu arătau foarte bine, am avut foarte multe branule, am fost foarte deshidratată, doctorii și-au făcut treaba. Nu mai suportam. Am făcut la analize și am avut atâtea branule în mână încât nu mai puteam .

Am făcut tot ce am putut în emisiune, îmi pare foarte rău că nu am rămas în emisiune, doar că sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi. Medicii ar fi decis dacă eu să rămân sau nu, dacă nu ar fi fost votul publicului”,a povestit Amna.