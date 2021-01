De ce a plecat Amna de la Survivor România 2021. Artista a spus tot adevărul. Ce se întâmpla în jungla Dominicană când camerele erau oprite

In articol:

Primul concurent eliminat de la Survivor România 2021, sezonul 2, a fost Amna. Artista a dezvăluit telespectatorilor de ce a ales să părăsească competiția.

De ce a plecat Amna de la Survivor România 2021

Amna nu se poate întoarce în România, după ce a fost eliminată de laSurvivor România 2021 , din cauza problemelor de sănătate. Medicii nu și-au dat acordul ca ea să poată zbura, pentru că organismul vedetei este prea slăbit după două săptămâni de competiție.

Totuși, Amna se simte din ce în ce mai bine, prilej cu care le-a spus fanilor că în câteva zile va reveni în țară.„Bună dimineața! În sfarsit o zi de RELAXARE.. încă câteva zile și mă pot întoarce ACASĂ”,a scris cântăreața pe Instagram, cu puțin timp în urmă.

Amna de la Survivor România: „Nu mai puteam”

Amna a dezvăluit, într-o intervenție în emisiunea Teo Show de laKanal D , care a fost motivul real din cauza căruia a fost obligată să părăsească Survivor România. Artista susține că, în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut, mâinile sale ajunseseră să arate destul de rău, din cauza branulelor aplicate de către medici.

Mai mult, Amna spune că dacă nu ar fi fost votată să plece acasă, decizia ar fi fost luată de cadrele medicale, care erau deja îngrijorate de starea sa de sănătate. „Mâinile mele nu arătau foarte bine, am avut foarte multe branule, am fost foarte deshidratată, doctorii și-au făcut treaba. Nu mai suportam. Am făcut la analize și am avut atâtea branule în mână încât nu mai puteam .

Am făcut tot ce am putut în emisiune, îmi pare foarte rău că nu am rămas în emisiune, doar că sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi. Medicii ar fi decis dacă eu să rămân sau nu, dacă nu ar fi fost votul publicului”,a mai spus Amna.

Amna, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2021

Primul concurent eliminat de la Survivor România 2021, sezonul 2 , este Amna. Artista consideră că perioada petrecută în jungla Dominicană a ajutat-o să-și depășească limitele și să se descopere. Cât despre colegii săi, cântăreața are numai cuvinte de laudă. Ea spune că Faimoșii sunt ca familia ei.

„Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple și le mulțumesc tuturor susținătorilor de acasă și că au înțeles că eu nu mai pot continuă! Iar colegii mei nu mai sunt colegi sunt prieteni și sunt familie de fapt! Și mai departe o să fiu cea mai fericită când o să ne întâlnim la alte emisiuni sau pe stradă sau în studio! Și vreau să vă aplaud din tot sufletul!

Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat! Survivor România e o adevărată experiență pe care merită s-o trăiești și mai departe vă doresc să câștigați mâncare cu toții, știu cât de importantă e că să puteți să continuați! Și sunt sigură că o să va urmăresc de câte ori o să fiu acasă! Da, vă votez! O să vă susțin de acasă! Vă mulțumesc!”, a spus Amna înainte să-și părăsească echipa.