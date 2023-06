Ana-Maria Barnoschi se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta, la un pas să ajungă pe masa de operație: „Cred că vine un moment în care, ușor-ușor, trebuie să spun stop”

In articol:

Ana-Maria Barnoschi este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră. De când a apărut pe micile ecrane, coprezentatoarea de la „Roata norocului” a atras atenția publicului datorită carismei și sincerității de care a dat întotdeauna dovadă.

Ana-Maria Barnoschi se confruntă cu probleme de sănătate

Vedeta are un program destul de încărcat, iar pe lângă pasiunea pasiunea pentru televiziune și proiectele din mediul online, Ana-Maria Barnoschi iubește să danseze. Din nefericire, problemele de sănătate și-au pus amprenta asupra sa, tocmai de aceea a trebuit să renunțe ușor, ușor la dans. Coprezentatoarea de la „Roata norocului” suferă de hernie de disc, însă încearcă să țină totul sub control pentru a nu ajunge pe masa medicilor, facând recuperare și fizioterapie. Cu toate acestea, se teme de momentul când va trebui să pună „stop”.

„Acum nu prea mai dansez, spre deloc. Nu am mai fost la concerte. Nici coloana nu mă lasă foarte mult. Cum, de altfel, am tot încercat, de-a lungul timpului, pentru că, din 2016, m-am apucat de recuperare la spate.(...)Am hernie de disc. Și am tot făcut recuperare, tocmai că să nu ajung la operație. Am făcut recuperare, fizioterapie și tot procesul acesta. Am continuat cu dansul, mulţi ani ani, după ce am făcut recuperarea, dar cred că vine un moment în care, ușor-ușor, trebuie să spun stop.”, a declarat coprezentatoarea pentru click.ro.

Totodată, este o împătimită a sportului, însă a ales ca antrenamentele sale să fie atent supravegheate de un antrenor personal pentru a nu-i fi afectată coloană și a nu crea probleme și mai mari, atunci când nu este cazul. Vedeta pune întotdeauna sănătatea pe primul loc, tocmai de aceea a apelat la serviciile unui specialist.

„Sport fac. Merg la sală, de mulţi ani. Dar fac, tot timpul, cu un antrenor. E supravegheat antrenamentul meu. Nu fac de capul meu, tocmai ca să nu dăunez ceea ce fac la recuperare.”, a mai spus Ana-Maria Barnoschi pentru sursa menționată anterior.

