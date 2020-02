Ana Maria Lintaru a devenit cunoscută publicului după relația pe care a avut-o în casa Puterea dragostei cu Bogdan Mocanu. Dincolo de carismaticul bărbat însă, frumoasa blondă a mai fost implicată indirect într-un scandal, de data aceasta cu Andy Adetu, cel care a fost și el în show și, cu un an înainte, i-a fost iubit.

Toată lumea știe că, la o săptămână de la venirea tinerei la Puterea dragostei, Andy a povestit ce relație a avut cu Ana Maria, și marșa și pe ideea că fata și-a făcut un pic de ”reclamă” pe spatele lui! ”Ana a intrat în casă și s-a folosit, oarecum, de numele meu, ceea ce nu este un lucru tocmai rău. Noi am avut o legătură în trecut, suntem vecini în Brăila, ne cunoștem de când eram copii, și ne-am împrietenit mai mult în urmă cu doi ani, după ce ne-am regăsit, dacă pot spune așa! A fost o perioadă frumoasă, dar scurtă, întrucât nu am fost iubiți decât câteva luni. Nu puteam continua mai mult, fiindcă Ana era dificilă, negativistă și nu ne completam”, a povestit bărbatul, la vremea respectivă, pentru WOWbiz.ro!

Andy a caracterizat-o dur pe Ana Lintaru! ”Este mult prea introvertită, dificilă și într-un final, se va observa”

Mai mult, Andy și-a spus atunci părerea și despre legătura pe care Ana Maria și-o făcuse în casă cu Mocanu.”Nu cred că va sta mult cu Bogdan. El nu va suporta, sunt sigur de acest lucru. A fost iubita mea și o cunosc. Este mult prea introvertită, dificilă și într-un final, se va observa. Poate acolo, în casă, vor forma un cuplu, dar în clipa în care vor părăsi show-ul, totul se va termină. Vă garantez ", a declarat Andy, care, culmea, avea să aibă mare dreptate, întrucât la terminarea sezonului 1, atât ea, cât și Bogdan au luat-o pe drumuri diferite.

Ana Maria Lintaru a dat cărțile pe față despre Andy! ”M-a tratat de sus și m-a deranjat acest lucru”

La rândul ei, nici frumoasa blondă nu a rămas datoare. În premieră pentru WOWbiz.ro, într-un live, Ana Maria Lintaru a dat cărțile pe față despre Andy de la Puterea dragostei. ”A vorbit extrem de superficial despre mine, de parcă nu aș fi înseamnat nimic în viața lui. A fost mult prea superior, m-a tratat de sus și m-a deranjat acest lucru. De aceea, acum, când am posibilitatea să îmi spun punctul meu de vedere, am să zi și varianta mea. Ei bine, vreau să știe toată lumea că eu nu m-am dus în casă Puterea dragostei să îmi fac imagjne pe spatele lui. Am dezvăluit că am fost împreună, fiindcă oricum s-ar fi aflat, în plus, acesta era adevărul, nu știu de ce l-a deranjat atât de tare. În fine…de atunci, chiar au fost numai înțepături între noi, nu mai puteam comunica normal. De fiecare dată când ne vedeam ba la ziua Siminei, ba la alte întâlniri, ne reproșăm tot felul de lucruri. Abia la cununia Siminei cu Alex Zănoagă am reușit să ne purtăm civilizat. Ne-am împăcat acolo! Acum, totul este bine între noi. Am trecut peste, suntem super prieteni”, a comentat Ana-Maria Lintaru.