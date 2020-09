Ana Maria Lintaru e 100% naturala

In articol:

Cu toate acestea, pare-se, cele două concurente de la ”Puterea Dragostei” nu au putut să stea prea mult timp supărate una pe cealaltă, așa că, după ”negocieri” la nivel înalt, Ana Maria Lintaru și Simina Loica s-au împăcat.

Interesant este însă motivul pentru care cele două cocnurente de la ”Puterea Dragostei” s-au certat, lucru pe care l-a explicat Simina Loica. ”Noi două nu ne-am certat să ajungem să o rupem de tot, doar că am păstrat puțin distanța, dar acum, că am discutat, ne-am revenit”, a explicat Simina Loica de la ”Puterea Dragostei” despre scandalul cu Ana Maria Lintaru.

Simina Loica pozeaza in ipostaze fierbinti cand are ocazia

Plină de umor, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a povestit însă cum a decurs împăcarea cu Simina Loica, după scandal. ”Păi cum să ne împăcăm? A venit ea la ușă, plângând, i-am deschis ușa și am iertat-o. Și i-am zis ”data viitoare să nu se mai întâmple”, a explicat, pe contul ei de socializare, Ana Maria Lintaru.

Ana Maria Lintaru are iubit

Chiar dacă, de cele mai multe ori, este cât se poate de discretă când vine vorba de relațiile sale, Ana Maria Lintaru a recunoscut, de curând, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că are o relație. Și, chiar dacă a încercat să fie evazivă cu privire la iubitul ei, frumoasa blondină a spus câte ceva despre el. ”Ne-am cunoscut la munte, la ziua lui Raju. (...) Am vrut să văd cum e el”, a recunoscut Ana Maria Lintaru despre Ahmed. Apoi, după ce a făcut publice câteva imagini cu el, focoasa blondă, naturală 100%, de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut că îi cam place de el. ”M-a luat valul”, ne-a spus râzând Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” despre relația cu fratele Nabei de la ”Bravo, ai stil!, ”De aceea am decis să fac publică relația”.

Ana Maria Lintaru, una dintre cele mai senzuale concurente de la Puterea Dragostei

Simina Loica, scandal uriaș cu Bianca Comănici

Relația dintre Simina Loica și Bianca Comănici este una cât se poate de proastă, mai ales după ce aceasta din urmă a câștigat și cel de-al doilea sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei”. Mai mult chiar, Simina Loica nu s-a temut să arunce câteva vorbe grele la adresa brunetei Bianca Comănici, susținând că singura ei șansă este să joace în filme pentru adulți.