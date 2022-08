Ana Morodan a mărturisit tot! Care este adevărata sursă de venit a „contesei digitale”: „Au existat pierderi de zeci de mii de euro”

In articol:

Ana Morodan nu are nevoie de nicio prezentare. După ani de implicare în social media și sute de campanii, toată lumea a ajuns să o știe pe cea supranumită „contesa digitală”.

Influencerul stă foarte bine la capitolul financiar. Blonda a mărturisit care sunt modurile prin care aceasta reușește să câștige venituri frumușele în fiecare lună.

Care sunt afacerile care îi aduc bani „contesei digitale”

Stilul său unic, desprins parcă din alte timpuri, a făcut-o cunoscută pe Ana Morodan. Chiar dacă este de mult timp celebră în mediul online, vedeta nu câștigă bani doar din Instagram.

„Contesa” deține un magazin online, creație proprie, de care este foarte mândră. Chiar dacă pandemia a afectat cifra încasărilor, influencerul nu a renunțat la shop.

Magazinul este în continuare deschis, însă Morodan recunoaște că ultimii doi ani și-au pus considerabil amprenta asupra câștigului pe care îl aduce afacerea. Astfel, FANATIK scrie că, față de 2020, încasările magazinului au scăzut cu 40%.

„Shop-ul e doar unul din business-urile mele. Nu este singurul. Am avut ideea de a face acest shop de vreo trei ori. Abia în pandemie am luat decizia de a lansa magazinul online. E, cumva, ca o prelungire a personalității mele. A mers destul de binișor în pandemie. Evident, au existat și pierderi, căci s-au oprit multe afaceri. Au existat pierderi de zeci de mii de euro cam pentru toți cei care sunt influenceri”, a declarat Ana Morodan pentru sursa citată anterior.

Chiar dacă lucrurile nu stau foarte roz la acest capitol pentru Ana, aceasta nu este speriată pentru că mai are și alte afaceri care îi asigură un trai mai mult decât decent.

„Eu fac, de pildă, consultanță de business-uri. Sunt mărci pe care le-am construit personal. Ofer sfaturi celor care vor să își mute, de exemplu, afacerile în mediul online. Asta apropo de ce mai fac în afară de produsele pe care le vând pe Morodan Shop. Mai am și proiectul Magic Works, printre altele. Pentru acest magazin, recunosc, nu am făcut performance marketing. Nu am o strategie. Nu fac vreo strategie. E mai mult un shop pentru comunitatea mea, care se regăsește în dichisurile pe care le vând și sunt foarte mulțumită de asta”, a mai spus Morodan.