Ana Morodan a apărut public plină de vânătăi: „Există un disconfort”. Ce a pățit ”Contesa digitală”, după operația la sâni

In articol:

La sfârșitul lunii trecute, Ana Morodan își anunța cu nonșalanță fanii că urmează să ajungă pe masa de operație.

Fără pic de emoții, dornică de a avea o nouă imagine, vedeta s-a lăsat pe mâna specialiștilor pentru o intervenție chirurgicală efectuată la nivelul sânilor.

Citeste si: Mesajul neașteptat primit de Ana Morodan după operație! Nu i-a venit să creadă ce a citit: „Dacă moare”

Ana Morodan, la un pas de a se recupera în totalitate, după operația la sâni

Vedeta, posesoarea unui bust generos fiind, a decis să apeleze la o operație prin care să-și ridice sânii. Zis și făcut! Doar că acum ”Contesa” a șocat pe toată lumea cu aparițiile sale.

Fosta concurentă a show-ului din Asia a fost luată la întrebări de cei din online, îngrijorați fiind, după ce și-a etalat vânătăile de pe corp.

Citeste si: Andreea Marin, despre alimentul care a ajutat-o să slăbească 7 kilograme: „Sunt foarte determinată!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ultimele sale apariții din online au arătat-o pe Ana Morodan plină de negrituri pe brațe și pe piept, însă totul are o explicație.

Direct de pe scaunul salonului de înfrumusețare, Ana Morodan a venit cu o serie de explicații pe acest subiect.

Influencerița spune că vânătăile de pe corp, pe care nu încearcă să le ascundă, sunt cauzate de sensibilitatea pielii sale.

Operația prin care a trecut nu cauzează aceste semne tuturor pacienților, notează vedeta, însă ea se numără printre cei care au avut acest ghinion. Important este, declară blonda, că lipsesc durerile, iar starea sa este una foarte bună.

”Pentru că mă întrebați, dar și pentru că mi se pare că e de datoria mea să vorbesc despre tot procesul, dacă am început să vorbesc despre asta… Cum arată partea mea de sus, după operație… Să știți că nu toată lumea are aceste vânătăi, dar eu am o piele care se învinețește foarte repede și ăsta e motivul. Eu așa am pielea, dar nu mă dor, sunt ok, nu mă dor nici sânii. Sigur, există un disconfort, pentru că port o bustieră care strânge, dar atât”, a spus Ana Morodan pe Instagram.

Ana Morodan a apărut public plină de vânătăi [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ana Morodan, primele declarații după operația la sâni. Cum se simte ”Contesa digitală”: „Nici n-am simțit”

Ulterior, în stilul caracteristic, plin de umor, Contesa digitală, așa cum este cunoscută în mediul online, a anunțat că peste doar două zile va scăpa de bandajele de pe sâni. Moment în care, toți cei apropiați ei se vor bucura de o fotografie cu noul ei bust.

”Dar abia aștept ziua de miercuri, să-mi dau bandajele jos și să-mi văd sânii, eu și toți prietenii mei, că o să-i pun pe toate grupurile, ca să știți”, a mai continuat vedeta.