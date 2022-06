Ana Morodan, primele declarații după operația la sâni. Cum se simte ”Contesa digitală”: „Nici n-am simțit”

In articol:

De ceva timp, în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat ș%6 care o făceau să treacă prin dureri mari de spate, Ana Morodan a luat o decizie radicală.

”Contesa digitală”, așa cum mai este cunoscută în spațiul public, fiind posesoarea unui bust foarte generos, a luat decizia de a-și micșora sânii.

Citeste si: Ana Morodan vorbește pentru prima dată despre iubitul ei: „Nu are treabă cu lumea asta a noastră. Este un om al cifrelor”

Ana Morodan, primele declarații după operația la sâni[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „El este iubitul meu prinț”. Anca Țurcașiu a împărtășit totul fanilor, iar reacțiile au venit instant: „V-ați găsit un suflet nobil și bun, ca dumneavoastră"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

”Contesa digitală” se simte bine după operația la sâni

După o perioadă de gândire, vedeta a ajuns în urmă cu o zi pe masa de operație, fără a avea vreo emoție, pregătită fiind de schimbarea pe care și-a dorit-o mereu, contrar doamnelor și domnișoarelor care își doresc sâni cât mai mari.

Iar acum, așa cum a făcut și ieri, până în momentul în care a ajuns în sala de intervenție, Ana Morodan a intrat în legătură cu fanii ei din online, deloc puțini la număr.

De pe patul de spital, cu un zâmbat larg pe față, Ana Morodan și-a liniștit admiratorii. Conform primelor sale declarații, făcute după intervenția de mastopexie cu lipotransfer și plasma arson, care i-a ridicat sânii prin lifting, influencerița spune că se simte excelent.

Vedeta, despre care nici n-ai zice că a suportat o intervenție, este încântată de rezultat, dar și foarte bucuroasă că a ales să se lase pe mâna unor specialiști care au făcut-o să traverseze această perioadă foarte ușor și cu zero stres la purtător.

Mai mult decât atât, pentru că durerile post-operație lipsesc cu desăvârșire, iar mobilitatea sa este una foarte bună, putând să își miște brațele, miercuri, vedeta va putea părăsi clinica și se va putea întoarce la activitățile sale zilnice care au făcut-o celebră.

Citeste si: Ana Morodan, la un pas de sinucidere. "Contesa Digitală" a primit un diagnostic crunt

”Hei! Am ieșit din operație. Nici n-am simțit când mi s-a făcut anestezie, n-am știut. M-am trezit direct înapoi în salon. Nu am nicio durere, pot să ridic mâinile, totul e absolut în regulă. Mulțumesc întregii echipe pentru că m-au liniștit, pentru că mi-au explicat toate lucrurile pas cu pas. Sunt bine, sunt foarte bine. Mâine pot să plec acasă și pot să fac și lucruri, pot să ridic și mâna”, a spus Ana Morodan pe pagina sa de Instagram, afișând un look relaxant și un zâmbet larg pe față, care îi trădează împlinirea pe care o simte după operația despre care ea spune că o va ajuta și din punct de vedere al sănătății, dar și al frumuseții.