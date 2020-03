Ana Pal a devenit ținta unor reacții uluitor de vehemente venite de pe întreg mapamondul după ce l-a făcut KO pe Andrei Ciobanu la Survivor România. De la persoane de pe adresele de socializare până la cele care au comentat la articolul prezentat de celebra publicație ”Daily Mail”, care a relatat atacul ”faimoasei” la adresa rivalului său pe larg, toate au condamnat violența de care a dat dovadă luptătoarea în show-ul din Republica Dominicană.

Comentariile au venit din Marea Britanie, Statele Unite, Australia sau Franța și majoritatea spuneau clar că Ana Pal ar trebui să meargă la pușcărie pentru gestul ei.”Dacă ar fi fost invers, tipul ăla ar fi fost acum într-o închisoare din Republica Dominicană”; ”Unde este poliția dominicană?”; ”5 ani la închisoare”; ”Justiția în România este o glumă”, au comentat cititorii pe forumul publicației.

Ana Pal a mai bătut un bărbat! ”Cert este că lovitura mea nu l-a luat prin surprindere, el era un pic băut”

Pe de altă parte, Ana Pal nu a reacționat la valul de ”hate” primit pe toate canalele posibile, singurul comentariu postat de ea fiind acela de pe pagina Dianei Belbiță, prin care își cerea scuze pentru gestul său nesportiv, însă în care explica că la televizor s-a văzut ”mult mai rău” decât a fost în realitate! Apoi, și-a cerut scuze pentru gestul făcut la Survivor România și la emisiunea live ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe facebook-ul WOWbiz.ro.

Mai mult, tânăra avea să mai povestească la ”Ștafeta mixtă” un episod violent din viața ei, este adevărat, produs în altă conjuctură. Astfel, din relatările luptătoarei, se pare că Ana Pal a mai bătut un bărbat. ”Când aveam vreo 13-14 ani, am ieșit de la o petrecere! La un moment dat, nu am vrut să dansez cu un individ și i-am dat peste mână! El avea o bere în mână, pe care, după lovitură, pur și simplu, a scăpat-o pe jos. Am dat să plec, dar el a venit după mine ,mi-a zis să îi cumpăr altă bere, moment în care i-am explicat că nu a fost vina mea, nu trebuia să mă forțeze să fac ceva ce nu-mi doream. Apoi, am vrut să părăsesc locul! Am realizat că va ieși scandal și am preferat să evit totul. Însă, când să ies pe ușă, omul acela a venit după mine! Ce era să fac atunci? Să îl las să dea în mine? Îmi amintesc că, într-o fracțiune de secundă, au apărut toți cei de la petrecere afară, au făcut un cerc, ca un fel de ring în jurul nostru, și se uitau cum ne certam. După o serie de vorbe grele, aruncate de amândoi, bărbatul s-a dat înspre mine, și normal că am ripostat și eu. Nu știam de lupte pe atunci, făceam doar atletism, dar…fata de la țară știe să se apere.

Cert este că lovitura mea nu l-a luat prin surprindere, el era un pic băut, iar persoanele în stare de ebrietate le dai mai ușor jos. A fost o reacție la violența lui verbală. L-am lăsat jos și am dorit să plec, dar colegii lui au vrut să vină la mine să mă bată. Noroc că m-a salvat cineva care a spus ”nu vedeți că este fată, lăsați-o în pace”. Așa am reușit să mă duc spre casă, dar cu frică, mă tot uitam în urmă...”, a comentat Ana. pentru WOWbiz.ro