Ana Porgras a dezvăluit motivul pentru care s-a lăsat de gimnastică. Faimoasa regretă și acum alegerea făcută: "A fost o decizie pripită"

Ana Porgras [Sursa foto: Instagram] 08:47, aug 17, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Ana Porgras este una dintre gimnastele cu care țara noastră se mândrește. Frumoasa brunetă a muncit mult de-a lungul carierei pentru a obține performanțe răsunătoare, însă la un moment dat a decis să se retragă din sportul pe care îl practica, lucru pe care îl regretă și în ziua de azi.

Citeste si: Am aflat cine este iubitul Anei Porgras pe care îl ascunde! Zanni se va înfuria când va vedea pozele

Ana Porgras, despre cum a ajuns să facă gimnastică

Fosta concurentă de la Survivor a avut încă de mică o inclinație spre sport, motiv pentru care mama ei a luat decizia de a o înscrie la o sala de gimnastică, după ce a văzut-o prin casă făcând sfoara perfect: "Eram foarte mică, nu îmi aduc foarte bine aminte, dar mama îmi povestește că eram un copil foarte energic, săream pe pat, canapele, mă rostogoleam prin casă. Din întâmplare, am făcut sfoara și mama, când m-a văzut, și-a dat seama că am un corp elastic și am înclinație spre acest sport, eram mică și slăbuță. A căutat în Galați o sală de gimnastică și a găsit-o. Ea m-a dus și m-a îndrumat în direcția aia.", a declarat Ana Porgras, într-un interviu acordat Viva.ro.

Mai mult, se pare că femeia nu s-a înșelat deloc, căci Ana a ajuns să evolueze rapid și să fie observată de Federația Română de Gimnastică, iar de acolo până la drumul către performanță nu a mai fost decât un pas: "Îmi amintesc că eram foarte fericită de ce se întâmpla în sală, erau multe fete, ne jucam, ne rostogoleam. Ușor, ușor, am evoluat în direcția asta. Am avut un campionat național și m-au văzut cei din Federația Română de Gimnastică și au realizat că pot face performanță. Le-au propus părinților să mă aducă la lotul de junioare de la Onești, aveam 10-11 ani. Am intrat într-un cantonament continuu, atunci am plecat de acasă. Dar a fost benefic pentru mine.", a mai adăugat cunoscuta sportivă, pentru sursa amintită.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Ana Porgras, despre motivul care a făcut-o să se retragă din gimnastică

Chiar dacă a fost multe momente memorabile în cariera ei, Ana Porgras a întâmpinat și situații mai puțin plăcute, care au făcut-o să treacă prin clipe dificile. Așa a fost și atunci când s-a accidentat din greșeală și și-a rupt mâna, perioadă în care a decis că drumul ei în gimnastică ar trebui să se termine.

Citeste si: Ana Porgras îl desființează pe Zanni, după ce faimosul a declarat că a vrut să se afirme pe spatele lui. "În țara aceasta se promovează doar oameni care au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat"

Alegerea nu ar fi fost făcută așa repede, spune bruneta, însă faptul că tot atunci trecuse și printr-o intervenție chirurgicală la menisc i-a pus capac sportivei: "Eram într-un moment foarte dificil pentru mine. M-am accidentat dintr-o greșeală, mi-am rupt mâna, nu am făcut ceva dificil, dar așa a fost să fie. Tot în acea perioadă am avut și a doua intervenție chirurgicală la menisc. Făceam recuperare și pentru picior, și pentru mână, și simțeam că nu mai pot.", a povestit gimnasta.

Acum, la 10 ani de când a renunțat să mai treacă pragul sălii de gimnastică, Ana regretă enorm decizia luată și spune că s-a pripit atunci, chiar dacă se putea recupera în câteva luni: "După zece ani, realizez că a fost o decizie pripită, m-aș fi putut recupera în câteva luni. Dar atunci nu cred că mă putea determina ceva sau cineva să îmi revizuiesc decizia. Mama, sora, antrenorii m-au încurajat să continui, să mă recuperez și să particip la olimpiadă, însă eram într-un moment în care nu am ascultat pe nimeni.", a mărturisit Ana Porgras, pentru Viva.ro.