Anamaria Prodan a ajuns la Poliție! A cerut ordin de restricție: „Primesc telefoane de ameninţare, că ne omoară în casă”

In articol:

Anamaria Prodan trece prin clipe de groază, după ce a început să primească telefoane în care este amenințată. Sexy-impresara se teme acum pentru viața ei, dar și a familiei ei, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și a mers să ceară ajutorul poliție, căci siguranța lor este pusă în

pericol. Astfel că ea a cerut un ordin de protecție, iar oamenii legii sunt cu ochii pe oricine se apropie de casa Anamariei Prodan.

Anamaria Prodan este terifiată, după ce a fost amenințată

În urmă cu puțin timp, ea a povestit la un post de televiziune coșmarul prin care trece atât ea, dar și membrii familiei ei, după ce au început să primească telefoane în care sunt amenințați cu moartea. Ca să fie sigură că nu se va întîmpla nimic, ea a mes la secția de poliție unde a cerut un ordin de protecție.

„Am cerut mandat. Nu mai are voie sa se apropie de mine sau de copii până în momentul în care nu se termină această nenorocire. Consider ca este mai bine sa stam departe unul de celalalt, pentru că primesc zeci de telefoane cu ameninţări: că ne omoară în casă. Am mai pătit nişte lucruri din astea acum câteva luni. Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, cauta sa ma denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a spus Anamaria Prodan într-o emisiune televizată.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Anamaria Prodan a înțeles abia acum avertismentele Marianei Pleiffer. Ce-i spunea aceasta despre Laurențiu Reghecampf

Citeste si: Carmen Harra intervine în scandalul dintre Anamaria Prodan și Reghe! ”Nu merită să mai spună un cuvânt!”. Ce a spus despre impresară?

Vedeta de televiziune spune că prima soție a lui Reghe i-a spus care au fost problemele din căsnicia lor, dar ea nu a vrut nici în ruptul capului să o creadă.

Acum, Anamaria Prodan spune că povestea se repetă și în cazul mariajului cu ea. Mai mult, impresara spune că a avut sentimente sincere și puternice pentru fostul ei soț și regretă situația de acum.

Citeste si: Puțini știu cu ce se ocupă Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan! Reghecampf ar fi ajutat-o cu mulți bani în carieră

„Povestea asta se repetă, eu acum uitându-mă înapoi îmi dau seama că dragostea e oarbă. Când Mariana Reghecampf îmi spunea că <<m-a înșelat, și-a bătut joc de mine, îmi e rușine să ies pe stradă>>. Eu veneam acasă și vorbeam cu el și îmi zicea că <<Nu mai are nicio treabă, că nu mai e nicio problemă>>. Mi-am dat seama că nu exista o problemă și s-a pomenit cu mine., a explicat Anamaria Prodan la un post de televiziune.