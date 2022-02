Puțini știu cu ce se ocupă Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan! Reghecampf ar fi ajutat-o cu mulți bani în carieră

In articol:

Războiul care s-a aprins între Anamaria Prodan și Laurențiue Reghecampf pare că este departe de a se finaliza. În urma podcast-ului lui Cătălin Măruță la care antrenorul a fost prezent în urmă cu 2 zile, sexy impresara a demontat aproape toate declarațiile fostului său soț, inclusive pe cele legate de copiii săi.

Anamaria Prodan are două fete din căsnicia anterioară, cu Tiberiu Dumitrescu, pe Sarah, care are 22 de ani, și pe Rebecca, în vârstă de 23 de ani, despre care Laurențiu Reghecampf a declarat că a ajutat-o foarte mult cu resurse financiare pentru a avansa în carieră.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan nu au făcut niciodată diferențe între copiii lor, fie că vorbim despre Sarah și Rebecca, fie că vorbim despre fiul antrenorului din prima sa căsătorie.

Cine este și cu ce se ocupă în prezent fiica cea mare a impresarei, Rebecca Dumitrescu

Laurențiu Reghecampf a declarat că le-a oferit foarte multă susținere celor două fiice ale impresarei. Le-ar fi cumpărat un apartament în valoare de 300 000 de euro și le-ar fi ajutat și cu mulți bani pentru studii și, ulterior, pe Rebecca pentru a-și deschide propria afacere cu haine.

Așadar, Rebecca Dumitrescu a început studiile universitare în cadrul Parson University din New York, după care s-a transferat la Institutul Marangoni din Italia, specialitatea Fashion and Design.

La un moment dat a fost model pentru Dolce & Gabbana, însă, după o vreme, a decis să-și deschidă propriul magazin cu haine. Dorința tinerei a fost îndeplinită, se pare, cu ajutorul lui Laurențiu Reghecampf, care i-ar fi oferit resurse financiare consistente.

„Le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea, avea nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți. Vrea să facă tot felul de nebunii și ai nevoie de bani. A vrut să-și facă o colecție de haine, i-am dat bani”, a spus Laurențiu Reghecampf pe YouTube.