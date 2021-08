Anamaria Prodan a apelat la intermediari pentru a-i transmite un mesaj lui Reghe: ”Întrebați-l dacă a plănuit divorțuri”

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 10:33, aug 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia a rezultat și un băiețel. Sexy-impresara mai are două fete din prima căsnicie, iar antrenorul de fotbal încă un băiat, pe Luca. Au existat zvonuri conform cărora agentul de jucători și antrenorul Universității Craiova ar urma să divorțeze.

Totuși, Anamaria Prodan a pus capăt acestor zvonuri prin mai multe fotografii și mesaje postate în mediul online.

De data aceasta, Anamaria Prodan a apelat la intermediari pentru a-i transmite un mesaj important soțului ei, lui Laurențiu Reghecampf: ”Vorbiţi cu soţul meu Reghecampf! Vedeţi dacă vă confirmă „împărţeala”. Întrebaţi-l cine o face, dacă are amante. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă iese sau are legături cu prostituate din Dubai, din România, din America. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă a plănuit divorţuri!

Întrebaţi-l dacă îşi înjură familia sau o vorbeşte „oribil” în oraş… dacă „a furat” banii copiilor ca să achiziţioneze case, multe maşini, bijuterii, business-uri prostituatelor. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă familia noastră a rămas pe drumuri, săracă, datorită transferurilor făcute din conturile familiei către prostituate!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Ce spunea Anamaria Prodan despre zvonurile legate de divorț

Anamaria Prodan mărturisea, pentru sport.ro, că deocamdată Reghe are nevastă. Totul s-a întâmplat în urma zvonurilor legate de divorțul dintre ei: ”Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele.

Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei".