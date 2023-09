Anamaria Prodan a dezvăluit trucurile de frumusețe la care apelează! Cum se menține vedeta la cei 50 de ani ai săi?!: „Încerc să șterg urmele timpul”

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. La cei 50 de ani ai săi, impresara se poate lăuda cu un fizic de invidiat și o frumusețe aparte.

Pentru acest lucru, vedeta apelează la anumite trucuri inedite, pe care le-a dezvăluit acum.

Citește și: „Dacă aș fi putut, aș fi făcut mai mulți copii” Anamaria Prodan, mărturii neașteptate! Impresara a spus adevărul despre sarcina pierdută| EXCLUSIV

Anamaria Prodan a dezvăluit trucurile de frumusețe la care apelează

Anamaria Prodan este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Celebra impresară a reușit să intre în inimile oamenilor prin sinceritatea și asumarea de care a dat dovadă. Deși mulți oameni o cunosc pentru aparițiile sale publice, puțini știu trucurile de frumusețe la care apelează.

Astfel, chiar în cadrul unui interviu recent, ea a dezvăluit cum reușește să se mențină la cei 50 de ani pe care îi are. Pe lângă tratamentele corporale, la care apelează din când în când, vedeta merge și la medicul estetician pentru a estompa anumite riduri.

De asemenea, cunoscuta impresară recunoaște că o ajută foarte mult și gena bună, de care are parte.

Citeste si: Ce se întâmplă cu pensiile românilor în anul 2024? Anunțul oficial făcut de Marcel Ciolacu- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

„Fac ca orice femeie tratamente corporale, de la o anumită vârstă este clar că gravitația vorbește, îmi place mereu să am grijă de mine. Provin din fostă sportivă și este normal să nu las timpul așa să treacă pe lângă mine și să lase urme. Încerc să șterg urmele timpul, dar este și de genă să știi. Sunt oameni care merg la sală de-o viață și cumva nu sunt mulțumiți de ei. Plus că la un an jumătate – doi merg la medicul estetician și îmi pun botox (pentru riduri – n.r), dar am noroc de genă și consider că nu am nevoie de operații estetice sau să mă duc din șase în șase luni la botox. Consider că nu am nevoie.”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru click.ro.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Anamaria Prodan, mesaj emoționant până la lacrimi pentru Ionela Prodan, la 5 ani de la deces! Impresara se gândește neîncetat la mama sa

Anamaria Prodan a defilat îmbrăcată într-un costum bărbătesc: „Mă caracterizează”

Anamaria Prodan a fost prezentă seara trecută la un eveniment de modă, unde a avut ocazia să defileze pe scenă îmbrăcată într-un costum bărbătesc. Deși a fost văzută de zeci de oameni, impresara nu a avut deloc emoții, mai ales că a cochetat cu această zonă de foarte mulți ani.

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Au ieșit la iveală detalii noi despre ce probleme ”costisitoare” avea fostul soț al Oanei Zăvoranu, în timp ce avea o relație cu ea- radioimpuls.ro

„Când ești stăpân pe tine nu ai de ce să ai emoții. Eu de foarte mulți ani am cochetat cu chestia asta, modelingul și prezentările de modă. Îmi place, iar în seara aceasta (miercuri – n.r) am acceptat să fiu aici pentru că prezint un costum bărbătesc și mă caracterizează. Am crescut în regim militar de mică, nu sunt ca o mireasă.

Părerea mea este că tot ce ține de partea de frumusețe a unui femei ține doar de tine. Asta înseamnă că te respecți pe tine însuți și când mai ești și vedetă și mai ești și în lumina reflectoarelor clar ești un exemplu pentru toată lumea și trebuie să ai grijă și mai mult de tine”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Anamaria Prodan a defilat îmbrăcată într-un costum bărbătesc! [Sursa foto: Instagram]