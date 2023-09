Anamaria Prodan a spus clar în ce relații a rămas cu Luca, fiul fostului ei soț. Divorțul nu a împiedicat-o să-l considere în continuare parte din familie: "Este și copilul meu"

In articol:

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri de la noi din țară și care a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi. Vedeta a trecut printr-o perioadă destul de grea în ultimele luni, având în vedere că ea și cel care i-a fost partener de viață ani la rând au hotărât să se despartă.

Anamaria Prodan, adevărul despre relația cu fiul fostului ei soț

Recent, Anamaria a vorbit despre relația pe care o are cu fiul fostului ei soț din a doua căsătorie.

Anamaria Prodan este mamă cu normă întreagă pentru cele două fete ale sale, dar și pentru fiul ei cel mic, pe care îl are cu cel de-al doilea soț. Un lucru pe care nu îl știe foarte multă lume este că femeia de afaceri îl consideră fiul ei și pe copilul fostului ei partener, pe care antrenorul îl are din căsătoria cu Mariana Pfeiffer.

Vedeta a fost invitată recent în cadrul emisiunii moderate de Cornelia Ionescu, unde a vorbit despre casa spectaculoasă pe care o are în Snagov și a dezvăluit că Luca, băiatul fostului soț, are propria lui cameră, cu numele său pe ușă. Anamaria i-a fost mamă vitregă lui Luca timp de 19 ani și a ajuns să îl îndrăgească la fel ca pe copiii ei.

„Ultimul etaj este al copiior. El (n. red Luca) are numele pe ușă. Luca este și copilul meu și al mamei lui în principal. Este copilul care a făcut parte din sufletul meu și face, eu când nu aveam băiețel el era lumina ochilor mei și așa o să rămână întotdeauna. Multă lume îmi spune: 'Nu ai nicio legătură cu el', nu există așa ceva. Când stai cu cineva în casă și crești pe cineva nu ai cum să spui vreodată: 'Nu am nicio treabă cu el, nu e al meu'. Să crești un copil de la patru ani până la douăzeci și trei sunt cam mulți ani", a spus Anamaria Prodan în emisunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Anamaria Prodan, mândră de fiul ei

Anamaria Prodan își iubește foarte mult băiatul și nu ezită niciodată să vorbească despre cât de mândră este de el. Recent, cei doi au primit roluri în cadrul unui film de comedie, iar băiatul s-a descurcat de minune.

„Sunt mândră de băiatul meu pentru cum a pus suflet în rolul lui. La fel și pe el, toți l-au înconjurat cu multă dragoste. Îi mulțumesc pentru încrederea oarbă pe care a avut-o în mine! Am învățat de la Cristi Iacob enorm din arta filmului. Toți au fost trup și suflet lângă mine!”, a spus impresara, pentru Viva.ro.