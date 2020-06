In articol:

Anamaria Prodan a fost atee, dar l-a descoperit pe Dumnezeu, după cum a mărturisit. Impresarul a vorbit recent despre relația cu Gigi Becali, patronul FCSB, și a dezvăluit că acesta îi trimite constant cărți bisericești., a declarat Anamaria la Look Sport. ( vezi ce lovitură dură a încasat Anamaria Prodan la Tribunal

Citeste si: Anamaria Prodan sare in apararea lui Ciprian Marica, dupa ce fostul fotbalist a fost prins cu amanta la hotel, chiar de sotul femeii

Citeste si: Anamaria Prodan vrea să devină politician ”Eu discut numai cu numărul 1 din partid”

Citeste si: Anamaria Prodan, poză complet goală la saună! Ce comentariu i-a lăsat Cătălin Botezatu: ”Bravo, regino!”

„Gigi îmi trimite cărți despre Dumnezeu și mă întreabă din ele. Și nu pot să mint că le-am citit. Îmi dă test. Mă întreabă și dacă nu știu... O dată am încercat să-l fentez, dar nu a mers. El le știe pe toate! Am multe cărți scrise de preoți. Am o colecție impresionantă. Ce are Gigi am și eu. Îmi dă câte un exemplar”, a adăugat Anamaria.

Anamaria Prodan a fost atee: „Eu îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu"

Ea a vorbit și despre relațiape care o are cu soțul ei, Laurențiu Reghecampf. „Eu îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru Laur! Bărbații ca Reghe sunt pe cale de dispariție. Se găsesc greu. El nu suportă să îmi fie rău, să mă doară ceva, să mă afecteze ceva. Dacă dimineața mă întreabă cum mă simt și spun că mă doare puțin capul, atunci tot timpul lui îmi este dedicat mie.”, a spus Anamaria.

„Laur se duce în fiecare dimineață la piață și vine cu brațele pline de flori. Noi avem o fermă aici, iar Laur gătește mereu. El gătește orice, mâncare europeană, japoneză, chinezească. Așa se relaxează el. El se duce și muncește cu oamenii de acolo, gătește, iar seara vine la mine cu unt, ouă, brânză sau smântână”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a fost atee. A fost numită într-o funcție de conducere la Sibiu

Anamaria Prodan a devenit miercuri membru în consiliul de administrație de la FC Hermannstadt, a annțat gsp.ro. Imediat după parafarea înțelegerii, agentul de jucători anunța obiective mărețe: „Am să mă implic sută la sută la Sibiu. Sper și îmi doresc să ajungem să ne batem la campionat!”.

„La Sibiu este un oraș minunat, un public inimos, ceea ce te ajută să faci performanță. Vreau să scriu istorie și o voi face! Cel mai important este în aceste momente ca echipa să rămână în Liga 1 și o să vedeți ce performanțe vom avea din sezonul viitor! Vom face treabă la Sibiu", a mai spus Anamaria despre noua provocare din cariera ei.