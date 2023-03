Anamaria Prodan a îmbrăcat din nou rochia de mireasă! Imaginea inedită postată de impresară pe internet

In articol:

Anamaria Prodan radiază de fericire, drept dovadă stând aparițiile sale din ultima perioadă, unde afișează un zâmbet larg pe chip. Însă asta nu e tot! Nu de puține ori, chiar celebra impresară a făcut declarații în acest sens, dezvăluind că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, asta pentru că și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat.

Ei bine, vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii săi, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent.

Impresara a publicat o fotografie pe internet, unde apare îmbrăcată cu o rochie albă, care îi pune perfect formele în evidență.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a vorbit despre noul ei iubit

Anamaria Prodan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, asta pentru că iubește din nou și este extrem de fericită, recunoscând că are o relație cu un bărbat.

Chiar și așa, deocamdată, cunoscuta impresară nu a dorit să ofere mai multe detalii despre bărbatul care o face fericită, păstrând în continuare identitatea acestuia secretă.

"Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos.", a declarat Anamaria Prodan.