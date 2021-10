Anamaria Prodan a răbufnit la TV! Declarații explozive despre divorțul de Laurențiu Reghecampf: „Soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face”

In articol:

Mariajul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghcampf ține de o bună bucată de timp primele pagini ale tabloidelor. De-a lungul timpului, despre aceștia s-a spus în nenumărate rânduri că urmează să divorțeze, însă de fiecare dată, cu fiecare ocazie, cuplul a demonstrat contrariul. Totul a luat o întorsătură incredibilă după ce și-au reînnoit jurămintele după 15 ani de căsnicie.

Evenimentul fastuos, în care și-au mai declarat încă o dată dragostea, a fost umbrit de zvonurile care au început să circule după.

Despre Laurențiu Reghecampf se zvonește că are o amantă care urmează să-l facă tătic pentru a treia oară. Ba mai mult, după ce s-a aflat acest lucru în spațiul public, antrenorul de fotbal a dat și o declarație în care a dezvăluit că a început demersurile pentru divorț. Întrebată despre aceste lucruri de reporterul Kanal D, Anamaria Prodan ridică nedumerită din umeri și spune că soțul ei nu i-a spus nimic din cele ce se aud prin presă!

Anamaria Prodan

Anamaria Prodan: „Nu divorțez, nu se întâmplă nimic”

În cel mai recent interviu acordat, sexy-impresara este senină și deloc afectată de cele ce se scriu în presă despre căsnicia ei.

Anamaria Prodan spune clar și răspicat că ea nu știe cine este domnișoara despre care se zvonește că ar fi amanta lui Laurențiu Reghecampf care ar urma și să-l facă și tătic peste câteva luni.

Vedeta a explicat că în afară de ea nimeni nu a fost la brațul antrenorului de fotbal și din această cauză nici nu are motiv să

sufere. Aceasta îndemnă pe toată lumea să aștepte pentru ca soțul ei să confirme aceste zvonuri și bârfe.

„Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, spune altcuiva, spune-i soțului sau cuiva, dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș. Întrebați-l pe Reghecampf, dacă știe. Dacă știe de trecutul ei tumultuos. Eu nici măcar nu știu cine este fata aia, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată, nu am vorbit cu ea o secundă în viața mea. Nu am văzut femei lângă soțul meu. Probabil este o chestie de asta... si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. Înseamnă că nu are cum să se întâlnească în timpul căsniciei cu alte femei. Eu am fost lângă soțul meu. Uită-te la mine, draga mea. Ți se pare că arăt rău, că sufăr și mă tăvălesc?

Soțul meu știe ce nevastă are, știe exact despre ce este vorba. Noi familia nu știm, nici măcar că această domnișoară stă la Craiova. Întrebați-l pe soțul meu dacă are o amantă, dacă are un copil sau dacă va avea, că văd că el nu spune niciun cuvânt, dar toată presa comentează. Ați auzit din gura soțului meu că are amantă, că a iubit-o sau a cunoscut-o prin Dubai, că l-a pândit prin Dubai? Ați auzit că are copil? Să vă spună el și atunci aflăm și noi probabil”, a declarat Anamaria Prodan pentru Kanal D.