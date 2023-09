Anamaria Prodan, primele declarații după ce a apărut la brațul fostului partener! Impresara a lămurit întreaga situație: „Este prietenul meu pe viață!”

In articol:

Anamaria Prodan se numără printre cele mai controversate vedete de la noi din țară și este mereu în atenția publicului larg. Impresara este acum o femeie singură, însă ultima sa postare din mediul online le-a dat de gândit fanilor.

Anamaria Prodan, primele declarații după ce a apărut la brațul fostului iubit

Aceasta s-a afișat la brațul fostului său iubit, Flavius Nedelea, la scurt timp după ce acesta s-a despărțit de iubita lui. Anamaria a lămurit întreaga situația.

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au format un cuplu în urmă cu ceva timp, însă au rămas în relații foarte bune chiar și după despărțire. Seara trecută, cei doi au mers împreună la un eveniment monden, iar toate privirile s-au ațintit asupra lor. Întrebarea care a fost pe buzele tuturor a fost dacă partenerii de eveniment sunt din nou împreună, mai ales că Flavius a confirmat despărțirea de iubita lui. Anamaria Prodan a ținut neapărat să lămurească această situație și a declarat că relația dintre ei doi este una de prietenie.

„ Flavius este prietenul meu pe viață! Văd că toți se uită ciudat și nu înțeleg de ce doi oameni care au trăit momente minunate în viață, după ce s-au separat, ca și cuplu, rămân împreună ca prieteni. Ține de educație zic eu, de măreție și de finețe! Eu și Flavius vorbim zilnic. Petrecem foarte mult timp împreună. Ne sfătuim întotdeauna și ne ajutăm în orice moment. Cel mai important este că ne susținem unul pe altul necondiționat și o să o facem toată viața!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Flavius Nedelea a confirmat despărțirea de iubita lui

În urmă cu doar două săptămâni, Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean anunțau că formează un cuplu și sunt foarte fericiți. Relația lor nu a durat mai mult, astfel că recent afaceristul a confirmat că s-au despărțit.

„ Nu am nimic de comentat! Am avut o scurtă relație cu ea, dar nu mai suntem împreună, deci nu avem ce să comentăm. Noi nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc, pentru că nu avem nimic de împărțit. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și, dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Eu, prin definiție, sunt un gentleman și nu fac vreodată așa ceva. Zvonuri sunt multe, căci sunt un bărbat liber și fără obligații. Cum ați văzut, de-a lungul vieții, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre relațiile mele. Eu sunt un bărbat elegant, care tratează femeile cu mult respect ” , a declarat Flavius Nedelea pentru Click!