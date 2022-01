Anamaria Prodan, amenințată de frații Becali! Impresara a cerut ajutorul Ambasadei Americii, după ce a simțit că familia ei este în pericol: "A fost război! Urmăriri noaptea cu mașinile, cu scandaluri, cu înjurături"

In articol:

Anamaria Prodan a aruncat bomba în scandalul cu familia Becali. Celebra impresară a dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la ajutorul Ambasadei Americii, din cauza faptului că familia i-a fost amenințată în repetate rânduri.

Anamaria Prodan: "A fost război cu urmăriri noaptea"

Anamaria Prodan a vorbit recent despre adevăratul motiv care a stat la baza scandalului cu frații Becali. Cunoscuta impresară a povestit că lucrurile au luat la un moment dat o întorsătură neașteptată din cauză că a refuzat să lucreze pentru cei doi. Mai mult, se pare că totul a fost dus la extreme, căci și copiii vedetei au ajuns să fie implicați în această situație: "A fost război cu urmăriri noaptea cu mașinile, cu scandaluri pe la copii pe la școală, cu înjurături, cu bodyguardul președintelui Ion Iliescu, la vremea aia(...) Am refuzat să lucrez pentru ei (n. red. frații Becali). Eu cu cel mai mare dușman al meu, dacă e deștept, stau la masă dacă știu că fac bani. E mai bine să fie lângă mine, că pot să îl urmăresc de aproape. N-ai cum, eu m-am născut Anamaria Prodan, am avut bani toată viața.

Pe meseria ei, mama mea era Dumnezeu. M-am dus la ambasadă și am spus că îmi urmărește familia, tot. S-a născut cineva pe pământul ăsta să îmi facă mie probleme copiilor? Știi cât am pierdut în viața mea că nu am făcut un pas înapoi? Eu am deschis războaie singură pe toate fronturile, așa am crescut. Când m-ai pus la pământ, mă ridic de 10 ori mai puternică." , a spus Anamaria Prodan, în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

Agentul FIFA a recunoscut că printre cei care i-au ținut partea s-a numărat și Adrian Mutu: "Când Adi mi-a spus: „Sunt Adrian Mutu și vreau să stăm de vorbă”. Și eu l-am întrebat cum să mă sune așa, mă gândeam dacă e caterincă, nici nu mai sunt vreo tinerică. Nici n-am crezut că e el. Când Adi m-a sunat, eu eram la masă și toți îmi ziceau cum ar fi să mă sune acum. Adi tot suna și am trimis numărul lui la presă, să îl verifice. Era el și mi-am dat seama că îmi convine. Deja începuse războiul cu familia Becali și mi-am dat seama că omul gândește ca mine.", a mai spus Anamaria Prodan, în cadrul podcastului amintit.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

În ce relații a rămas Anamaria Prodan cu frații Becali?

Întrebată de Codin Maticiuc în ce relații a rămas cu frații Becali, Anamaria Prodan a declarat că nu mai are nimic de împărțit cu aceștia, pentru că totul s-a rezolvat în ziua în care a apelat la Ambasada Americană: "Nu mai avem ce să împărțim. Când m-am dus la Ambasada Americană, am spus că am viața amenințată, ce crezi că se întâmplă? Nu te atinge nici vântul, nici pământul. Dacă te-a atins, ai murit instant.", a încheiat agentul FIFA.

