Anamaria Prodan rupe tăcerea despre presupusul iubit! Acum totul e clar: "Domnul cu care am declarat că mă mărit este un important om de afaceri"

Anamaria Prodan ține de ceva vreme primele pagini ale ziarelor, mai ales după ce a confirmat oficial divorțul de tatăl copilului ei. Recent, celebra impresară a răbufnit în urma unor zvonuri legate de o nouă presupusă relație, cu unul dintre partenerii ei de afaceri.

Anamaria Prodan infirmă zvonurile legate de un posibil iubit

Anamaria Prodan a reacționat imediat după ce au apărut din nou speculații în mediul online, legate de o posibilă relație pe care ar avea-o cu un miliardar. Impresara a ținut să declare, revoltată, că nu are nicio legătură amoroasă cu cel cu care s-a fotografiat, ci sunt doar parteneri de afaceri: "M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea.

Anamaria Prodan și partenerul ei de afaceri [Sursa foto: Instagram]

Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea, Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi. Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta." , a spus Anamaria Prodan, pentru romaniatv.net.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

"Până nu se pronunţă divorţul nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare"

Anamaria Prodan spune că s-a săturat ca presa și cei care o urmăresc să o cupleze de fiecare dată cu bărbații alături de care se afișează în mediul online.

Impresara a dezvăluit că nici nu se pune problema de o nouă relație, cât timp divorțul nu a fost pronunțat: "Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe.", a mai spus Anamaria Prodan, pentru sursa amintită.

