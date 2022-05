Anamaria Prodan are planuri mari cu iubitul arab. Vedeta se gândește deja la căsătorie: "Am terminat ceva, am mers mai departe"

In articol:

Anamaria Prodan a făcut declarații surprinzătoare, în plin proces de divorț. Vedeta a dezvăluit că iubește din nou și se gândește serios să se recăsătorească, după ce va fi o femeie liberă și în acte.

Anamaria Prodan: "Sunt foarte bine pe plan sentimental"

Anamaria Prodan a dezvăluit că totul a luat o întorsătură neașteptată în viața ei, după anunțul divorțului. Celebra impresară susține că este împăcată cu decizia luată și se simte din ce în ce mai bine pe plan sentimental: "Așa mă și simt: mai bine ca niciodată! Sunt foarte bine pe plan sentimental. Cred că viața asta de multe ori te îngenunchează să vadă cât ești de puternic, iar eu sunt un om chiar foarte puternic. Tocmai pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că a luat ce nu era bun în viața mea și va aduce ceva nou.", a declarat Anamaria Prodan, pentru viva.ro.

"Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc"

Deși a confirmat că există un bărbat în viața ei, care a reușit să-i aducă din nou zâmbetul pe buze, Anamaria Prodan susține că nu se va afișa la brațul acestuia până ce divorțul nu va fi oficializat. Totuși, vedeta nu se ferește să declare că este pregătită pentru o nouă căsătorie: "Nu am spus nimic (n.r despre iubit). Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură.

Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut. Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens.", a adăugat Anamaria Prodan, pentru sursa amintită.