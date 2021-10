Anamaria Prodan, decizie radicală după ce a confirmat divorțul de Laurențiu Reghecampf! Impresara vrea să părăsească definitiv România

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf țin primele pagini ale tabloidelor. Cei doi divorțează după mai bine de 15 ani de căsnicie și o relație pe care nimeni nu ar fi prevăzut-o că va ajunge la final. Celebra impresară a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut declarații despre despărțirea de soțul ei, cât și femeia alături de careși-a refăcut viața.

Anamaria Prodan a mărturisit că își dorește să plece definitiv din România, acolo unde are afaceri și proprietăți. Ea a vorbit și despre copiii ei, care urmează studiile în afara țării.

„Vreau să mă îndepărtez de România. Bebeto va merge la 14 ani în America la o academie. Se vorbește mult despre averea noastră. El nu are de împărțit cu mine nimic. Tot ce avem e de la mama. Eu declar oficial acum: totul e moștenit de la mama mea! Reghecampf are banii din salariul lui. Nu avem ce să împartim, nu avem pe ce să ne certăm”, a spus Anamaria Prodan, la tv.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, dezvăluiri inedite despre relația cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a confirmat divorțul de Laurențiu Reghecampf în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Vedeta a mărturisit că a aflat pentru prima dată de divorț din presă. Cei doi vorbesc tot mai rar în ultima perioadă, însă nu există cale de întoarcere, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează.

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam și m-a oprit un polițist să-mi zică „Vai, doamna Prodan, cum s-a întâmplat așa ceva? A dat soțul dumneavoastră declarație că divorțează” și eu am spus „Nu știu, că mie nu mi-a spus, eu încă nu știu”.

Eu oricum aflu totul din presă.

Eu încă nu am primit actele de divorț, probabil că trebuie să le primesc. Vorbim foarte rar, acum în ultimele săptămâni, de când a început nebunia. Eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant și așa o să spun toată viața. Când am spus că va rămâne soarele nostru, așa va rămâne totdeauna, pentru că până la momentul pe care noi îl știm, noi am fost ceva unic.

Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, de împăcare. Un om poate că îmi facă orice, dar nu să mă mintă și să mă trădeze. Cu atât mai mult, un om nu poate să își trădeze copiii și familia niciodată. Pentru mine numai familia și copiii contează. Familia, când ai pierdut-o, te-ai pierdut pe tine”, a declarat impresara.