Anamaria Prodan, dezvăluiri incredibile despre viața de familie. Soția lui Laurențiu Reghecampf își dorește să devină mamă din nou: "Probabil o să înfiez un copil"

Anamaria Prodan se bucură de un real succes atât în plan familial, cât și profesional. Chiar dacă în ultimul timp tot au existat zvonuri legate de un posibil divorț între ea și Laurențiu Reghecampf, impresara vorbește în continuare despre familia unită pe care o are și despre faptul că

aceasta reprezintă, de fapt, adevărata bogăție a unui om. Recent, în cadrul unui interviu realizat în emisiunea "Fiță cu Adiță", de pe canalul de Youtube thXclusive, vedeta a povestit detalii impresionante din viața personală și a recunoscut și faptul că își dorește să înfieze un copil , în viitorul apropiat.

Anamaria Prodan, lecții importante de viață

Anamaria Prodan a dezvăluit faptul că nu pune prea mare preț pe averea pe care a reușit să o dobândească până acum, chiar dacă a depus mult efort pentru a ajunge la nivelul la care este astăzi.

Impresara a declarat că cea mai importantă bogăție de care se bucură este familia, pentru că nimic nu poate fi comparat cu dragostea și liniștea oferită de cei dragi: "Bogăția nu înseamnă Ferrari, case, mașini. Bogăția este ce ai tu, copii superbi, familie, omenie. Ajungi la vârsta asta, ok, ai astea pentru că muncești, dar nimic nu se compară. Adevărata bogăție sunt copiii și familia.", a precizat Anamaria Prodan, pentru emsiunea amintită.

Anamaria Prodan, în emisiunea "Fiță cu Adiță" [Sursa foto: Captură YouTube]

De asemenea, vedeta a ținut să sublinieze și un sfat pe care l-ar oferi tinerelor adolescente, mai ales că și ea este în postura de mamă de fată.

Astfel, soția lui Reghecampf a evidențiat că este foarte important pentru o femeie să-și obțină independența și să nu depindă de bărbatul de lângă ea, pentru că în acest mod atrage respectul și admirația celor din jur, pentru munca depusă:, a mai adăugat celebra impresară, pentru sursa citată.

Mai mult, Anamaria Prodan a mărturisit că una dintre cele mai dure lecții de viață cu care s-a ales a fost în momentul în care și-a pierdut mama, căci abia atunci a realizat faptul că trebuia să o sune mai des și să petreacă mai mult timp împreună cu ea: "Știi când îți dai seama cât de dor îți e de părinți? Când nu-i mai ai. Mă trezesc dimineața câteodată și mă gândesc că atunci când o aveam nu o sunam cu zilele, mă suna ea: „Nu mă suni cu zilele. Când n-o să mă mai ai, o să mă plângi”. Așa e.", a mai spus soția lui Reghecampf.

Anamaria Prodan își dorește să înfieze un copil

Cu toate că are o familie numeroasă și se bucură din plin de statutul de mamă, Anamaria Prodan a recunoscut că și-ar mai dori încă un copil, însă nu mai poate rămâne însărcinată.

Anamaria Prodan, în emisiunea "Fiță cu Adiță" [Sursa foto: Captură YouTube]

Totuși, impresara a dezvăluit că se gândește serios la adopție, iar în viitorul apropiat vrea să înfieze un copil, căruia să îi dăruiască dragostea de care nu a putut avea parte: "Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am asculta sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…) Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumost gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet.", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, despre cearta cu Gigi Becali

Anamaria Prodan și Gigi Becali au avut o relație strânsă de prietenie, însă aceasta s-a deteriorat de-a lungul timpului, iar cei doi au ajuns să nu își mai vorbească și chiar să își arunce cuvinte grele unul celuilalt.

Chiar dacă acum se evită total, vedeta spune că a avut ceva important de învățat din conflictul cu afaceristul și a încercat să ierte cât de mult a putut, pentru a fi liniștită sufletește: "Apropo de ce vorbim noi, de supărarea cu Becali. Cred în prietenie foarte mult și în momentul în care mă trădează omul pentru care am făcut absolut orice, atunci am pornirea aia pe moment să îl fac zob. Dar sunt mândră de mine că am învățat să iert. Și iert pentru că dacă nu ierți, te roade pe interior. Mi-e greu și acum, de multe ori, dar atât de mult cred în Dumnezeu, încât spun că orice șut în fund e un pas înainte. Dacă s-a închis ușa asta, se deschid alte trei.", a încheiat Anamaria Prodan, în emisiunea "Fiță cu Adiță", de pe canalul de Youtube thXclusive.