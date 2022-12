Anamaria Prodan, petrecere cu fast la împlinirea vârstei de 50 de ani! A organizat întregul eveniment alături de fostul iubit

In articol:

Pe data de 17 decembrie, Anamaria Prodan împlinește vârsta de 50 de ani, iar ziua de naștere a impresarei nu putea fi trecută cu vederea, căci blondina a organizat o petrecere cu fast, în avans. Anamaria a petrecut cu lăutari și cu oamenii apropiați alături la un restaurant cu specific românesc, din Otopeni.

La petrecerea cu mare fast pe care a organizat-o, Anamaria Prodan a avut 250 de invitați.

Ei bine, asta nu e tot! Cunoscuta impresară și-a serbat ziua de naștere alături de fostul ei partener de viață, Codrin Ștefănescu, cel care i-a devenit bun prieten după despărțire și care în prezent este și colegul ei de partid, deși bărbatul este născut pe data de 20 decembrie.

Fără doar și poate, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale serii a fost cel al tortului, acolo unde cei doi sărbătoriți au stat unul lângă celălalt, ținuta impresarei, o rochie neagră, mulată, ieșind în evidență. Alături de blondină, atunci când s-a cântat ”La mulți ani”, au fost chiar cei trei copii ai săi, respectiv cele două fiice și unicul fiu al vedetei.

Ce își dorește Anamaria Prodan, la împlinirea vârstei de 50 de ani

Recent, în cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a fost extrem de sinceră și a spus care ar fi cadoul perfect pentru ea, cu ocazia împlinirii vârstei de 50

ani.

Impresara a ținut să sublinieze că din punct de vedere material are tot ce își dorește, însă dacă ar exista un cadou perfect, acesta ar fi să-și găsească jumătatea, mai precis, un bărbat care să fie așa cum vrea ea.

„ Mi-aș dori… singurul lucru de pe pământul ăsta, să am alături de mine un bărbat! Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu! În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! Vreau un bărbat adevărat! ”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul podcast-ului lui Viorel Grigoriu.